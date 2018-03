Chi era Marco Biagi | il giuslavorista che voleva più flessibilità per avere più

GP Qatar - Dovizioso-Marquez-Rossi : un podio - 3 generazioni racChiuse in 7 decimi : C'era qualcuno con il dubbio. Il dubbio che la posizione di Dovi e Rossi in griglia fosse il segno di un declino. E c'era anche chi si chiedeva come mai la Yamaha avesse aspettato il rinnovo di Rossi ...

Serie C Livorno - esonerato Sottil. Spinelli Chiama FosChi : Livorno - Terremoto a Livorno . A quarantotto ore dal superderby con il Siena, quello della verità, Il presidente Aldo Spinelli ha esonerato l'allenatore Andrea Sottil . Al suo posto è stato chiamato ...

Timida - buffa e fortissima : Chi è Naomi Osaka - la giapponese nera che ha vinto Indian Wells e sfida Serena : Alla sua prima partita nel circuito Wta, da 17enne, a Stanford rimontò e buttò fuori Samantha Stosur, ex leader del ranking e numero 4 al mondo in quel momento. E nei tornei che contano ha spesso ...

Una barriera per Chi vuole spiare conversazioni Whatsapp : perfetto Norton App Lock : Una delle pratica dei giorni nostri più diffuse, e per certi versi più antipatiche, sta portando un numero crescente di utenti a spiare conversazioni Whatsapp. Si tratta di un'attività che in alcune circostanze ha un movente protettivo, come nel caso dei genitori coi propri figli, ma che purtroppo in molti altri casi sfocia in una violazione della privacy grave e del tutto immotivata. Ecco dunque che oggi voglio portare all'attenzione di tutti ...

Isola dei Famosi : Maurizio Costanzo si sChiera con Eva Henger? Stoccata su Nuovo Video : Tra ironia, prese di posizioni clamorose e nuove rivelazioni. L'#Isola dei Famosi 2018 sara' ricordata per il 'canna gate' e per le infinite polemiche nate in to alla denuncia di Eva Henger [Video] nel corso della seconda puntata del reality show di Canale 5. Da quel 'Francesco ha portato la droga nel programma' niente è stato più lo stesso. Striscia la notizia e diversi talk show Domenica Live e Pomeriggio 5 si sono occupate in maniera ...

Emigratis al via stasera su ItaliaUno. Pio e Amedeo : “Con Dibba abbiamo passato un’ora bellissima. Il figlio di Fedez e Chiara? Lei è incinta da 20 mesi” : Stanno guidando verso San Giovanni Rotondo per farsi un selfie con papa Francesco. Non da fedeli, ma “come fashion blogger”. Il ritorno di Pio e Amedeo ha qualcosa di incredibilmente ecumenico e divino. Emigratis terza edizione, da lunedì 19 marzo 2018 su ItaliaUno in prima serata (quindi ore 21.20) è l’appuntamento da segnare per l’ultimo parte di stagione televisiva prima dei saldi estivi. Intelaiatura leggermente differente visto che saremo ...

Millennials vs Gen Z : a Chi conviene lo scontro generazionale? : Partiamo dalle basi: esiste vita dopo i Millennials. Citati, spesso a sproposito, come i più giovani tra i giovani, i Millennials sono ormai il passato. I ragazzi nati tra il 1980 e il 1995 sono considerati ragazzini soltanto a causa di una società i cui vertici restano saldamente in mano agli over 50: i veri giovani sono altri, e si chiamano “generazione Z”. Sul confronto tra queste due generazioni – quella che coinvolge i ...

Tra PeChino e Mosca nascerà ora anche una cooperazione militare? : La Manica è più larga, l'Atlantico pure; il richiesto aumento di partecipazione alle spese della Nato di certo non aiuterà le politiche per il rilancio dell'economia ed il superamento della fase ...

Arriva Dmau - il pillolo masChile privo di effetti collaterali : Si chiama Dmau , "diminutivo" di dimetandrolone undecanoato , e promette di rivoluzionare la vita di milioni di uomini in tutto il mondo. Si tratta di un contraccettivo maschile e i primi test, ...

Livorno : Sottil esonerato - ecco FosChi : Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , Andrea Sottil, che ieri aveva diretto l'allenamento in vista dello scontro diretto di domani sera contro il Siena, paga un inizio di 2018 disastroso con ...

BURIAN BIS - MALTEMPO CON NEVE E GELO/ Allerta meteo : fiocChi su Bologna - temperature giù di 10 gradi : BURIAN bis, nuova ondata di GELO e MALTEMPO. Previsioni meteo: temporali e NEVE, calano le temperature. Le ultime notizie sulla perturbazione, l'ottava nel mese di marzo(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 09:11:00 GMT)

Carles Puidgemont : non Chiederò asilo alla Svizzera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Roma - «Io - sChiava del racket con la magia nera» : «Buongiorno. Voglio denunciare alcune persone che mi fanno prostituire». Sono le 13,25 del 27 gennaio 2015 e l'agente della Mobile, sezione criminalità straniera e prostituzione, osserva attentamente ...