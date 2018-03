Chernobyl | Stellan Skarsgård e Emily Watson nella miniserie Sky-HBO

blogo

(Di lunedì 19 marzo 2018) Inizia a delinearsi il cast di un'attesa co-produzione HBO-Sky.(Avengers: Age of Ultron, Mamma Mia!, Quarry) e(Genius, Apple Tree Yard) saranno i protagonisti accanto a Jared Harris della(Cherynobyl) realizzata da HBO e Sky, che sarà trasmessa in Europa da Sky Atlantic in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria. I due hanno già lavorato insieme ne Le Onde del Destino.Scritta da Craig Mazin e composta da 5 episodio,racconta il famoso disastro nucleare del 26 aprile 1986, causato dall'esplosione della centrale della cittadina ucraina, a quel tempo parte dell'U. Laracconterà la storia degli uomini e delle donne che sacrificarono loro stessi per salvare l'Europa da un disastro ancora più significativo e rilevante. Le riprese inizieranno in Lituania la prossima primavera, al momento non è ancora ...