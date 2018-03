Chernobyl con Skarsgard e Emily Watson

Marsala - "Una Voce per Chernobyl " : vince Salvatore Lo Faso con "Un amore così grande" : E' Salvatore Toti Lo Faso , studente sedicenne del Liceo Pascasino di Marsala , il primo classificato a 'Una Voce per Chernobyl' , il concorso canoro tra le scuole ideato dalla Fondazione Aiutiamoli a ...

Stagione al via ai Rassicurati con 'Le donne di Chernobyl' : Ancora disponibili gli abbonamenti formule diverse, per più spettacoli, per un programma attento al rapporto qualità/prezzo: sei spettacoli a 55 euro con l'abbonamento intero e 40 euro per il ridotto.