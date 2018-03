Cetto La Qualunque presenta il nuovo governo | Tra tutti i candidati | sono risultato

Mentre Perego festeggia le elezioni - Cetto La Qualunque fa il suo governo : Antonio Albanese , ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa di domenica 18 marzo per presentare il suo nuovo film Contromano , ha rispolverato due dei suoi personaggi più noti per commentare il ...

Elezioni - ci pensa Cetto Laqualunque : “Sono stato incaricato di formare il Governo - ho preso armi e bagasce e ho accettato” : Antonio Albanese a Che Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1 per la presentazione del suo quarto film come regista, “Contromano” si lancia in un lungo commento ai risultati delle Elezioni nei panni di alcuni dei suoi personaggi più amati. Ecco allora la gioia di Ivo Perego – imprenditore brianzolo integerrimo che non fa vacanze dal 1982 – nel constatare che L’Italia del Nord è tutta blu “un enorme livido”. Cetto Laqualunque è già al lavoro per ...