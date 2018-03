Centurion nella bufera | prova a corrompere un poliziotto

L’ex Genoa Centurion nella bufera : arrestato - ecco cosa è successo [VIDEO] : Breve esperienza con la maglia del Genoa che non ha portato i frutti sperati, adesso Ricardo Centurion è finito nella bufera. Il calciatore del Racing come riporta TyC Sports sarebbe stato arrestato per essere passato due volte col rosso alla guida della sua auto. Una volta fermato dalla Polizia il calciatore si sarebbe rifiutato di eseguire l’alcol test, adesso rischia ancora di più. Si tratta dell’ennesima bravata per ...