Centrodestra verso l' ora della verità Berlusconi si prepara al confronto con Salvini e

Centrodestra verso il sorpasso Da qui può partire la rivincita : Nel giorno del derby a San Siro oggi in Lombardia si gioca il doppio match elettorale, Politiche e Regionali. Partita a sette per il Pirellone, anche se la vera sfida è tra il candidato del Centrodestra Attilio Fontana e il Pd Giorgio Gori. Per i 5 Stelle è sceso in campo Dario Violi ma i grillini non hanno sfondato (almeno finora) sul territorio. Il candidato di Liberi e Uguali Onorio Rosati è il «disturbatore» a sinistra, e ...

Elezioni - nervi tesi nel Centrodestra : diffidenza di Salvini verso Berlusconi : ... e' l'auspicio del presidente del Parlamento Europeo che oggi a Bruxelles ha incontrato la sottosegretaria Maria Elena Boschi ed il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan entrambi presenti all'...

ELEZIONI 2018/ M5s - Pd e Centrodestra : tra promesse e 'sparate' - tutti verso una maggioranza che non c'è : ELEZIONI 2018, Pd, Centrodestra e M5s: tra promesse e sparate elettorali, tutti verso una maggioranza che non c'è. Ultime notizie campagna elettorale.

ELEZIONI 2018/ M5s - Pd e Centrodestra : tra promesse e ‘sparate’ - tutti verso una maggioranza che non c’è : ELEZIONI 2018, Pd, Centrodestra e M5s: tra promesse e sparate elettorali, tutti verso una maggioranza che non c'è (per ora). Ultime notizie sulla campagna elettorale verso il 4 marzo(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 12:16:00 GMT)

Verso le Politiche - Mugnai : 'Il Centrodestra unito sa governare : Follonica voti il cambiamento' : E un altro passo è stato fatto: venerdì sera a Follonica la sala del ristorante Piccolo Mondo era piena, con la folla pronta a conoscere i candidati del partito alla Camera e al Senato ». A ...

Verso le elezioni : domani su Repubblica il programma del Centrodestra ai raggi X : Le tante promesse del centrodestra ai raggi x. Su Repubblica in edicola domani, il professor Roberto Perotti, che insegna Economia politica alla Bocconi ed è stato anche Commissario alla Spending Review, analizza - come ha già fatto per Pd e 5 Stelle - il programma elettorale presentato in fotocopia da Forza Italia e ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Centrodestra verso compromesso sulla Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 3 febbraio. Il Centrodestra verso compromesso sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 05:12:00 GMT)

Verso le urne - il Centrodestra : "Che cosa abbiamo fatto governando" : Un dossier ripercorre le tappe e provvedimenti che Berlusconi premier ha adottato nonostante le campagne per fermarlo

L'assessore Vassallo verso le dimissioni : 'Stiamo lavorando a un gruppo di Centrodestra' : "Nessuna dimissione, nei prossimi giorni: dovrò prima rapportarmi con il mio gruppo, con il quale siamo in fase di preparazione per le prossime amministrative". Ormai non è più un mistero la voce ...

ZINGARETTI-GRASSO - VERSO L'INTESA/ Regionali Lazio 2018 - "svolta a sinistra" : Centrodestra 'ko' con Pirozzi : Elezioni Regionali Lazio 2018, ultime notizie. VERSO accordo ZINGARETTI-GRASSO, Partito Democratico e Liberi e Uguali correrebbero insieme.

Regionali Lazio : verso l’intesa Grasso-Zingaretti. Centrodestra fermo : Con Nicola Zingaretti è possibile «una svolta a sinistra». L’incontro tra il governatore Pd del Lazio che corre per la riconferma e il leader di LeU Pietro Grasso avverrà probabilmente nei prossimi giorni, ma il clima, almeno a giudicare dalle parole del presidente del Senato, sembra incoraggiante: «Nel Lazio la situazione, rispetto alla Lombardia,...

Lotito e Paola Ferrari verso la candidatura con il Centrodestra. E spunta anche Ferrero della Samp : La giornalista conduttrice di trasmissioni televisive sportive Paola Ferrari ed il presidente della Lazio Claudio Lotito potrebbero essere tra i candidati alle prossime elezioni politiche di «Noi con l’Italia», la “quarta gamba” del centro-destra guidata da Raffaele Fitto e Lorenzo Cesa di cui è stato presentato il simbolo che racchiude al centro l...

Centrodestra : sarà coalizione a 4. La Lega la spunta su revisione Fornero. Maroni verso rinuncia in Lombardia : L'accordo al vertice di Arcore tra Berlusconi, Salvini e la Meloni. Ma dalle candidature verranno esclusi i nomi non condivisi. Per quanto riguarda la Lombardia, per l'attuale Governatore sarebbe ...

Centrodestra - vertice ad Arcore : Maroni verso rinuncia in Lombardia «Legge Fornero sarà abrogata» : Comunicato congiunto: l’attuale governatore lombardo potrebbe non ricandidarsi per un bis «per motivi personali». Sulla legge Fornero la spunta Salvini: la coalizione ne chiederà l’abolizione. Per la Lombardia ora il candidato in pectore è Attilio Fontana