Centrodestra | mercoledì vertice a Palazzo Grazioli | Salvini e Berlusconi ancora distanti

ilfattoquotidiano

: Salvini chiama Berlusconi, mercoledì vertice centrodestra a Roma - RadioLondra_ : Salvini chiama Berlusconi, mercoledì vertice centrodestra a Roma - zazoomblog : Salvini chiama Berlusconi mercoledì vertice centrodestra a Roma - #Salvini #chiama #Berlusconi -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Matteoribadisce il suo no al Pd, Silviorivendica la presidenza di un ramo del Parlamento. I nervi sonotesi nel, ma il faccia a faccia tra i principali leader della coalizione è ormai in vista.si ritroveranno a cena a, per discutere dei primi contatti avuti in questi giorni con Cinque Stelle, Pd e Leu sulle presidenze delle Camere. Ma le frasi, gli abboccamenti, i messaggi a distanza dopo il voto del 4 marzo hanno messo in evidenza una ‘difformità’ d’intenti tra il leader del Carroccio e l’ex cavaliere. Forza Italia ha dalla sua la forza dei numeri, soprattutto in Senato, dove il gruppo – con l’aggiunta dei 4 senatori dell’Udc – ha raggiunto quota 61, mentre la Lega è ferma a 58. Nelle scorse ore sono arrivate anche le parole di Antonio Tajani a sottolineare il peso degli azzurri: ...