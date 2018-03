Centro Zo di Catania | The medium is the message? - Teatro e Critica

Catania - sequestrato Centro estetico a luci rosse : Gli agenti del commissariato Borgo Ognina di Catania ha sequestrato un centro estetico a luci rosse.

Meteo - Italia divisa in due : caldo incredibile al Centro/Sud - è già Primavera con +24°C a Catania e Siracusa - +23°C a Reggio Calabria [DATI] : 1/10 ...

Ospedale Cannizzaro Catania - inaugurato Centro gestione emergenze : Nuove Neurologia con Stroke Unit, Utir e Unità Spinale all’Ospedale Cannizzaro di Catania. Razza: programmazione e investimenti danno risultati

Migranti. nasce a Catania un Centro per minori non accompagnati : L'iniziativa fa parte di una rete orgnizzata da Save the children anche a Roma, Milano e Torino grazie alla quale sono stati assistiti più di 2.146 minori

Migranti : nasce a Catania nuovo Centro 'CivicoZero' di Save the Children : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - Verrà inaugurato oggi, alle ore 10, in via Gorizia 32 a Catania un nuovo centro CivicoZero di Save the Children, dedicato ai minori stranieri non accompagnati, tra i gruppi di bambini e adolescenti maggiormente esposti al rischio di marginalità sociale, sfruttamento o

Catania - inaugurato il nuovo Centro servizi : 'Un punto di riferimento' : Riceviamo e pubblichiamo la nota di Erio Buceti, consigliere della IV municipalità di Catania sull'apertura del nuovo Centro servizi. "Non un semplice Centro servizi ma un vero e proprio punto di ...

Catania : debole scossa di terremoto molto superficiale sull'Etna. Tremori e boati all'epiCentro : Avvertiti Tremori e boati nell'area dell'Etna. Epicentro vicino Giarre, Milo, Zafferana Etnea, provincia di Catania. Ecco i dati INGV. Una debole scossa di terremoto è stata registrata oggi 13...

Domani sabato 13 apre “Sposami” – 14° Salone della Sposa e della casa. Centro Fieristico Le Ciminiere Catania : IL TOUR DEL CAMPER DELL’AMORE TERMINA MA LE PRESELEZIONI PER IL CONCORSO “LA COPPIA PERFETTA” CONTINUANO IN FIERA Sposami, un percorso illuminante per l’organizzazione delle nozze e l’arredo casa, fuori e dentro la Fiera con la “Love Week- Sposami Fuori…Continua a leggere →

Sfruttamento e cibi scaduti in una panetteria nel Centro di Catania Video : Separata e con due figlie, costretta a tutti i costi ad accettare un lavoro come commessa in una panetteria/pizzeria catanese a 1,66 euro l'ora senza un regolare contratto di lavoro. Trattasi dell'ennesimo caso di Sfruttamento che coinvolgeva anche altri dipendenti dell'attivita' situata nel centro della citta' di Catania, precisamente nel quartiere San Cristoforo, in via della Concordia. La donna era stata assunta da circa trenta giorni. ...