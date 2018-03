“Cellulare assassino” È morta a soli 18 anni Lo faceva tutti i giorni con il suo

caffeinamagazine

(Di lunedì 19 marzo 2018) Una abitudine comune a tantissimi ragazzini, ma anche a molti adulti. L’uso del cellulare è diventato indispensabile, ovunque andiamo ci segue, come fosse u nuovo arto del nostro corpo. In pochi riescono a distaccarsene e soprattutto a impegnare il tempo libero senza stare sempre a guardarlo. Questo accade soprattutto ai ragazzi che lo utilizzano soprattutto come strumento di socializzazione e comunicazione tra loro. Ma quello che è capitato a Uma Oram una ragazza di 18è allucinate. La giovane si trovava nella sua casa nel villaggio di Kheriakani, nello stato indiano orientale di Odisha, quando si è accorta che il suo smartphone era scarico. Allora ha deciso di metterlo in carica, senza però rinunciare a utilizzarlo neanche per una mezz’ora. Come riportato dal Daily Mail, la 18enne doveva fare una telefonata e così si è messa a chiacchierare, poi la tragedia che ...