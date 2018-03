C’è una bozza di accordo su Brexit

C’è stata una nuova esplosione a Austin - in Texas : Ha ferito due persone, sembra in modo non grave: non si sa ancora se sia collegata alle tre esplosioni di inizio marzo The post C’è stata una nuova esplosione a Austin, in Texas appeared first on Il Post.

“Giù le mani da mia figlia!”. C’è posta per te - dramma della disperazione. Finisce in rissa l’incontro tra Enzo e i genitori. Parole durissime che sollevano la reazione del pubblico. Maria - da una parte - osserva e scuote la testa. Senza speranza : Ancora una storia difficile. Ancora un brutto caso di Maria De Filippi che stavolta rimane di sasso. La storia di Maurizio e Tina è infatti una di quelle che tocca il cuore e che lo fa sanguinare. Parla di un rapporto perso e di un amore che con tutte le forze cercano di recuperare. Maria ascolta, il pubblico rumoreggia, si divide, ma alla fine la storia si chiude come peggio non potrebbe tra le lamentele dei presenti in sale e una ...

“Ti odio!”. Distrutta dal dolore - Maria abbandona lo studio. Choc e polemiche a C’è posta per te - una cosa mai vista nella storia del programma. In rete è bufera. E tutti tifano per lei : Stavolta Maria De Filippi si è dovuta arrendere. Ha lasciato il blocchetto di con la scaletta sul divano ed è uscita dallo studio. Non ha fatto in tempo a nascondere gli occhi lucidi e l’accenno di qualche lacrima pronta a rigarle il viso. Stavolta Maria, non ha retto. Non ce l’ha fatta. E tutti, in studio e a casa, non ha potuto far altro che partecipare al suo dolore. Un dolore frutto della storia di Domenica e Pino, madre e figlio. I ...

Isola dei Famosi - C’è il colpo di scena : è arrivato un nuovo vip. Non era trapelata alcuna indiscrezione sul nuovo naufrago e quindi la sorpresa è riuscita alla grande. La sua presenza – già si capisce – è destinata a creare ‘scompiglio’ : Isola dei Famosi, arriva la grande (e bellissima) novità. Non solo polemiche e canne (dai, ridiamoci un po’ su) nella tredicesima edizione del reality, ma anche belle sorprese. Ci vuole un po’ d’aria fresca dopo tutto il caos che si è creato durante l’ultima puntata quando Alessia Marcuzzi ha preso a male parole Eva Henger che le stava mettendo fretta per poter di nuovo affrontare l’argomento del canna-gate. La Henger, durante la seconda puntata ...

Meghan Markle : C’è una grossa differenza nella benedizione della regina Elisabetta - rispetto a quella per Kate Middleton : Il matrimonio del principe Harry e di Meghan Markle sarà il prossimo 19 maggio nella cappella di San Giorgio del castello di Windsor e, anche se i preparativi sono già in corso, mancava il sì ufficiale della regina Elisabetta. [arc id=”c0b69a5a-cdf5-4ccc-8d96-5621eae231a7″] Sua Maestà deve approvare i matrimoni di chi “è in linea di successione alla Corona, fino al sesto posto“, riportano i giornali britannici. Oggi la ...

C’è posta per te - ospiti sabato 17 marzo : in studio una coppia del Grande Fratello Vip : C’è posta per te anticipazioni: gli ospiti di sabato 17 marzo Maria De Filippi, come tutte le settimane, anche questo sabato tornerà ad intrattenere il pubblico di C’è posta per te con una puntata ricca di ospiti e sorprese. Nella puntata di sabato 17 marzo, nello specifico, cinque saranno gli ospiti di eccezione presenti in studio. […] L'articolo C’è posta per te, ospiti sabato 17 marzo: in studio una coppia del Grande ...

C’è posta per te - ospiti sabato 18 marzo : in studio una coppia del Grande Fratello Vip : C’è posta per te anticipazioni: gli ospiti di sabato 18 marzo Maria De Filippi, come tutte le settimane, anche questo sabato tornerà ad intrattenere il pubblico di C’è posta per te con una puntata ricca di ospiti e sorprese. Nella puntata di sabato 18 marzo, nello specifico, cinque saranno gli ospiti di eccezione presenti in studio. […] L'articolo C’è posta per te, ospiti sabato 18 marzo: in studio una coppia del Grande ...

“Alessia è complice. È una vergogna”. Isola dei Famosi - (un’altra) bufera. Spunta un video che dimostra il ‘fattaccio’. “Franco - c’entra lui…”. E - dopo questo - parola ‘fine’? : Prima il canna gate. Poi le accuse di omofobia di Craig a Franco. Quindi una sequela incredibile di sfortunate uscite modello cavallette più rane di biblica memoria. Come se non bastasse ecco una nuova batosta sui naufraghi, Isola, Alessia, Stefano e compagnia bella. In sostanza, il programma sarebbe più falso delle teste di Modigliani. A lanciare la bomba è lmadre di una aspirante naufraga non ci sta. Carolina Sellitto Pattender denuncia ...

“Ma che fate? Tornate a casa”. Da soli - costretti a camminare nella neve - le foto di questi due ragazzi fanno il giro del mondo. Ma dietro quell’apparente dramma C’è una realtà non scontata - destinata a far discutere (e parecchio) : Ci sono genitori, in tempi come questi, che difendono i propri figli a spada tratta in qualsiasi situazione e circostanza, arrivando a schierarsi di volta in volta contro altre famiglie, amici, compagni, professori e presidi pur di non ammettere le responsabilità dei loro pargoletti, anche quando evidenti. E ci sono, invece, mamme e papà che di fronte a certi atteggiamenti non transigono davvero, arrivando a mettere in atto punizioni ...

Lorenzo Crespi a Domenica Live / “C’è un complotto contro di me - ho trovato una busta con due proiettili…” : Lorenzo Crespi ospite a Domenica Live cerca di spiegare le sue difficoltà ma quel chiarimento sul gettore presenza fa letteralmente infuriare il web: “Come uno stipendio…”.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 16:50:00 GMT)

C’è Posta Per Te : la conturbante storia di una mamma - del suo giovane fidanzato e dei figli contrari alla relazione! : A C’è Posta Per Te vengono raccontate storie di amori contrastati. Durante l’ottava puntata dell’emotional show, dei figli impediscono alla madre di vedere il fidanzato di 28 anni. Il popolo del web si divide! Ecco che cosa è successo! Maria De Filippi ancora una volta, durante l’ottava puntata, ha emozionato e fatto divertire con le storie raccontate dalle persone comuni nel people show ...

“Tu non sei mia madre!”. C’è posta per te. Rabbia e dolore in studio. Bugie - liti e accuse durissime in famiglia davanti a Maria. Una situazione che nessun genitore vorrebbe mai vivere : Dopo Belen, che insieme al fidanzato Andrea Iannone, cha tenuto banco ad inizio puntata, C’è posta per te è tornata alle storie che l’hanno resa famosa. Tra le storie più toccanti della serata c’è stata quella di mamma Giovanna che da due anni non parla con il figlio Nunzio e la nuora Giusy. Una rapporto freddo, anzi, glaciale. L’ultima volta in cui si erano parlati eranovolate parole pesanti: “Tu non sei mia madre – ...

C’è una città sotterranea sotto le piramidi di Ghiza? : C’è una città sotterranea sotto le piramidi di Ghiza? Qualcuno sostiene che sotto le piramidi di Ghiza potrebbe esistere una città sotterranea sconosciuta, ma ben documentata nel passato. Il misterioso altopiano di Giza, è ancora più sorprendente una volta che ti rendi conto che l’antica città di Memphis, (Giza), è piena di passaggi sotterranei, pozzi, un sistema di caverne e ...

“Maledetta arpia!”. C’è posta per te - amore choc e rissa trash. Che caos! Da una parte Federico 28 anni - dall’altra una mamma con due figli. Il pubblico si divide : Da una parte Federico, dall’altra Marta. In mezzo vent’anni di differenza, lui 28, lei 47. Poi Maria De Filippi e c’è posta per te. Maria che parla, discute, cerca di capire la situazione di un amore teso tra il desiderio di vivere e il blocco di una donna, madre di due figli, che non riesce a lasciarsi andare completamente. Figli, Roberta e Pasquale, che osteggiano la relazione. Proprio la ragazza, da sempre fortemente contraria a questo ...