Cdp : con Emilia-Romagna oltre 150 mln per pmi territorio (2) : (AdnKronos) – La collaborazione tra Cdp e la Regione Emilia-Romagna permetterà di sviluppare investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, per oltre 175 milioni di euro. Tali investimenti beneficeranno anche di un contributo a fondo perduto, nella misura minima del 15%, che verrà concesso dalla Regione attraverso una misura di prossima attivazione. Per poter beneficiare della contro-garanzia di Cdp, i ‘Confidi 106’ ...

In cosa consiste l'accordo tra Cdp e Talent Garden - con obiettivo Silicon Valley : Cassa depositi e prestiti , Cdp, , l'Istituto nazionale di promozione in Italia, e Talent Garden, la più grande piattaforma in Europa di networking e formazione per l'innovazione digitale, annunciano ...

Cdp : con Talent Garden hub in Silicon Valley per innovazione imprese italiane : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Talent Garden, la più grande piattaforma in Europa di networking e formazione per l’innovazione digitale, annunciano l’intenzione di costituire una Joint Venture volta a favorire, attraverso un collegamento diretto con la Silicon Valley, innovazione e trasferimento tecnologico per le imprese italiane più dinamiche. Il progetto, si legge in una nota, prevede la ...

Cdp : con Talent Garden hub in Silicon Valley per innovazione imprese italiane (2) : (AdnKronos) – L’iniziativa permette a pmi ma anche grandi aziende di partecipare a programmi di formazione sulle nuove tecnologie allo scopo di cercare nuove competenze e di potersi più agevolmente muovere in un contesto sensibile alle opportunità di investimento, in cui trovare esperienze e tecnologie per accelerare i processi di crescita; venture Capitalist, incubatori e start-up italiani di connettersi con il principale centro ...

Per abbattere il debito più crescita e «Capricorn» con Cdp e immobili : Matteo Renzi attacca su Europa, conti pubblici e realismo dei programmi. Sul debito pubblico, nel giorno in cui il Governatore Visco chiede alla politica misure chiare, rilancia il progetto Capricorn: «Valorizzare la Cdp, partendo dagli immobili». Forte

Poste Italiane in denaro dopo partnership con Anima Holding e accordo con Cdp : (Teleborsa) - Giornata positiva a Piazza Affari per il titolo Poste Italiane , che guadagna l'1,14%. La società che si occupa della gestione del servizio postale in Italia ha chiuso una partnership ...

Poste Italiane in denaro dopo partnership con Anima Holding e accordo con Cdp : Giornata positiva a Piazza Affari per il titolo Poste Italiane , che guadagna l'1,14%. La società che si occupa della gestione del servizio postale in Italia ha chiuso una partnership con Anima ...

Del Fante - Poste italiane : 'Con Anima e Cdp nuove partnership strategiche' : 'Sono due accordi fondamentali per diventare il principale accentratore di investimenti in Italia'. Lo ha detto l'amministratore delegato di Poste italiane, Matteo del Fante, in una conference call ...