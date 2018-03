Casanova | un museo per il seduttore più noto di sempre

gqitalia

(Di lunedì 19 marzo 2018) C’è un celebre personaggio vissuto nel XVIII secolo che potremmo considerare il “single” ante-litteram. Il suo nome è Giacomo, per tutti il libertino eper antonomasia. A distanza di 220 anni dalla sua scomparsa, e di centinaia di donne passate nel suo letto, viene inaugurato a Venezia il 2 aprile il primoMuseum & Experience con l’obiettivo di far rivivere la vita e le gesta del riconosciuto “avventuriero amoroso” di tutte le epoche, ma soprattutto di far conoscere la sua produzione letteraria e poetica, oltre alle sue doti di alchimista, di diplomatico, di filosofo e di agente segreto. Aspetti, forse, ai più sconosciuti. Non aspettatevi però di visitare untradizionalmente inteso pieno di cimeli storici e le classiche vetrine, ma di vivere un percorso “esperienziale”, emozionale, fatto di sei ambienti dotati di proiezioni immersive e audio ...