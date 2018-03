Serie B Carpi - due reti di Melchiorri piegano la Pro Vercelli : finisce 2-0 : Carpi - Vittoria importante per il Carpi che con una rete per tempo, entrambe messe a segno da Melchiorri , piega la Pro Vercelli e sale a quota 44 punti in classifica, affiancando il Parma in ottava ...

Serie B - Carpi-Pro Vercelli 2-0 : Melchiorri spinge i suoi verso i playoff : Una vittoria che ha il sapore di playoff, quella conquistata dal Carpi contro la ProVercelli. Federico Melchiorri è il protagonista del 2-0 finale: con la sua doppietta ha regalato 3 punti che portano ...

Doppio Melchiorri - il Carpi batte - 2-0 - la Pro Vercelli : Nel posticipo dlla trentunesima di Serie B, il Carpi ha superato , 2-0, la Pro Vercelli garzie ad un gol per tempo di Melchiorri. Carpi a quota 44, ad un passo dalla zona Play off.

DIRETTA / Carpi Pro Vercelli (risultato finale 2-0)streaming video e tv : Melchiorri decide la sfida del Cabassi : DIRETTA Carpi-Pro Vercelli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma al Cabassi lunedì 19 marzo 2018.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 22:13:00 GMT)

DIRETTA / Carpi Pro Vercelli (risultato live 2-0) streaming video e tv : Raddoppia ancora Melchiorri : DIRETTA Carpi-Pro Vercelli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma al Cabassi lunedì 19 marzo 2018.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 21:59:00 GMT)

Carpi Pro Vercelli - risultato live 1-0 - streaming video e tv : Gli ospiti provano ad attaccare : Diretta Carpi-Pro Vercelli, info streaming video e tv: al Cabassi è in programma il monday night della 31giornata di Serie B 2017-18.

DIRETTA / Carpi Pro Vercelli (risultato live 1-0) streaming video e tv : Gli ospiti provano ad attaccare : DIRETTA Carpi-Pro Vercelli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma al Cabassi lunedì 19 marzo 2018.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 21:35:00 GMT)

Carpi-Pro Vercelli 1-0 in diretta : risultato LIVE. La sblocca Melchiorri : Carpi-Pro Vercelli 1-0 LIVE 33' Melchiorri LE FORMAZIONI UFFICIALI Carpi , 3-5-2, : Colombi; Capela, Poli, Ligi; Pachonik, Verna, Sabbione, Di Chiara, Pasciuti; Garritano, Melchiorri. All. Calabro. ...

DIRETTA / Carpi Pro Vercelli (risultato live 1-0) streaming video e tv : La sblocca Melchiorri : DIRETTA Carpi-Pro Vercelli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma al Cabassi lunedì 19 marzo 2018.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 21:08:00 GMT)

Carpi Pro Vercelli - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Sabbione sfiora il vantaggio : Diretta Carpi-Pro Vercelli, info streaming video e tv: al Cabassi è in programma il monday night della 31giornata di Serie B 2017-18.

Carpi-Pro Vercelli 0-0 in diretta : risultato LIVE. Girata di Melchiorri : Pigliacelli decisivo : Carpi-Pro Vercelli 0-0 LIVE LE FORMAZIONI UFFICIALI Carpi , 3-5-2, : Colombi; Capela, Poli, Ligi; Pachonik, Verna, Sabbione, Di Chiara, Pasciuti; Garritano, Melchiorri. All. Calabro. Pro Vercelli , 3-...

DIRETTA / Carpi Pro Vercelli (risultato live 0-0) streaming video e tv : Sabbione sfiora il vantaggio : DIRETTA Carpi-Pro Vercelli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma al Cabassi lunedì 19 marzo 2018.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 20:31:00 GMT)

DIRETTA / Carpi Pro Vercelli (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Carpi-Pro Vercelli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma al Cabassi lunedì 19 marzo 2018.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 19:58:00 GMT)

Carpi-Pro Vercelli in diretta : formazioni ufficiali e risultati LIVE dalle 20.30 : LE formazioni ufficiali Carpi , 3-5-2, : Colombi; Capela, Poli, Ligi; Pachonik, Verna, Sabbione, Di Chiara, Pasciuti; Garritano, Melchiorri. All. Calabro. Pro Vercelli , 3-5-2, : Pigliacelli; Gozzi, ...