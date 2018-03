Caro Nicholas continua a combattere

huffingtonpost

(Di lunedì 19 marzo 2018), ti ho ascoltato e mi è venuta una gran voglia di risponderti.Talmente forte da farmi superare il desiderio, altrettanto grande, di non partecipare più all'attività politica dopo la sconfitta del 4 marzo che per me, candidata in un collegio travolto dal successo della Lega e dal calo di consensi per il centrosinistra, è stata anche personale.Ma ti ho ascoltato e ho sentito che dovevo dirti un po' di cose. Non sono consigli, sono argomenti che sottopongo alla tua attenzione come faccio con i miei nipoti, più o meno tuoi coetanei. Mi ha sempre fatto bene ascoltarli e avrebbe fatto molto bene al Pd, il tuo e mio partito, prestare orecchio a ciò che voi- la tua generazione, intendo- avete da dire.Uno di loro, brillante studente di fisica, mi aveva persino consigliato di non ricandidarmi perché anche a lui quel sistema che tu ...