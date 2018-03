Carburanti | Staffetta Quotidiana | persiste calma prezzi

meteoweb.eu

(Di lunedì 19 marzo 2018) Roma, 19 mar. (AdnKronos) – Settimo giorno di stasi per i listini deiconsigliati deialla pompa con le quotazioni in Mediterraneo al terzo rialzo. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,546 euro/litro (-1 millesimo, pompe bianche 1,521), diesel a 1,414 euro/litro (-1 millesimo, pompe bianche 1,391); benzina servito a 1,663 euro/litro (-1 millesimo, pompe bianche 1,563), diesel a 1,534 euro/litro (-2 millesimo, pompe bianche 1,433); gpl a 0,638 euro/litro (-1 millesimo, pompe bianche 0,625), metano a 0,962 euro/kg (invariato, pompe bianche 0,953). Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 396 euro per mille ...