Caos seggi | resta fuori l' azzurra Tripodi

Elezioni politiche - Lazio in tilt : a 20 ore dalla chiusura dei seggi mancano risultati di diversi collegi : “Caos a Ostia e Marino” : Ritardi, contestazioni, proteste e addirittura risse. A 20 ore dalla chiusura dei seggi, nel Lazio mancano ancora i risultati finali di 8 collegi uninominali al Senato e di 16 alla Camera. In particolare, i dati mancanti del Senato riguardano la sola regione Lazio, dove resta da completare lo scrutinio di 46 sezioni in tutta la regione. Situazione analoga per i collegi uninominali della Camera, dove però lo scrutinio iniziava dopo quello del ...

Elezioni - Caos e code fino a tarda sera L’antifrode manda in tilt i seggi | : Operazioni di voto per il rinnovo del Senato e della Camera e per le Regionali in Lazio e Lombardia. L’appello dei Comuni: Andate a votare il più presto possibile|Due persone morte in due seggi a Pordenone e Matera|

Il seggio del voto estero nel Caos : ritardi e disagi. La lista +Europa denuncia : "Gravi irregolarità" : "Siamo nel caos, un terzo dei seggi qui non è stato ancora aperto". A parlare è uno scrutatore di Castelnuovo di Porto dove si trova il Centro Polifunzionale della Protezione Civile in cui hanno sede i 700 seggi che compongono il Collegio per l'estero."Molti presidenti - racconta - non si sono presentati stamani e questo ha causato molti disagi. Adesso speriamo che, essendosi presentati molti volontari, vengano chiamati. Per ora ...

ELEZIONI 2018 - RISULTATI REGIONALI E POLITICHE/ Affluenza in diretta - 58% votanti alle 19. Caos seggi a Napoli : RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 2018, diretta live e video streaming: Affluenza h19 al 58%. Exit poll Camera e Senato, come si vota oggi 4 marzo. Caos seggi a Roma, Milano e Napoli(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 19:45:00 GMT)

Caos ai seggi - "code allucinanti" : File lunghissime ai seggi. " Code allucinanti, neanche all'Expo c'era tanta gente" twittano. Le #Elezioni4Marzo2018 diventano il tema più dibattuto a colpi di cinguettii. Per tutti l'interrogativo è ...

“Alcuni dovranno rivotare” - Caos elezioni : è successo nei seggi. Code - ritardi e disagi da nord a sud - ma un caso è davvero emblematico e sta suscitando più di una polemica : Urne erte fino alle 23, disagi ritardi e contestazioni: l’Italia vota. Il nuovo sistema elettorale con l’uso per la prima volta del talloncino anti frode, però, ha provocato ritardi, Code e disagi un po’ ovunque. Code più lunghe del solito ai seggi fin dal primo mattino sono state segnalate a causa della nuova procedura introdotta per le elezioni politiche. La rimozione del talloncino anti-frode dalle schede per Senato e ...

Come si vota Elezioni oggi 4 marzo 2018/ Camera - Senato - Regionali : Caos seggi - i consigli del Viminale : Elezioni politiche 2018, Come si vota col Rosatellum il oggi 4 marzo 2018: Camera, Senato e Regionali. Le ultime notizie su Come evitare errori e l'andamento delle operazioni ai seggi(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 15:19:00 GMT)

Elezioni politiche italiane 2018 - code e Caos. Il tagliando antifrode intasa i seggi : Il sistema creato per impedire il voto di scambio allunga le operazioni. File da Roma a Milano Elezioni 4 marzo 2018, la guida completa al voto

Seggi voto estero nel Caos - paralisi a Castelnuovo di Porto : Roma, 4 mar. , askanews, 'E' un inferno, il caos assoluto': a Castelnuovo di Porto, dove pervengono le schede elettorali degli italiani all'estero, questa mattina le operazioni che precedono lo ...

Voto nel Caos a Palermo - alcuni seggi aprono con 2 ore di ritardo. Protesta il leader di Leu Pietro Grasso : "Inaccettabile" : caos a Palermo dove alcuni seggi elettorali hanno aperto anche con due ore di ritardo. A causa di errori nella stampa delle schede in più di 200 sezioni si è dovuto procedere con la ristampa e con una nuova distribuzione: molti cittadini sono stati invitati a tornare a votare più tardi. Alle 7.50 nei seggi della scuola Ignazio Buttitta, in via Cimabue a Palermo, le schede non erano ancora arrivate.Protesta il leader di ...

Elezioni - Caos Palermo : seggi aperti tardi - poi tutto regolare : Palermo, 4 mar. , askanews, Le operazioni di voto sono regolarmente in corso in tutti i seggi di Palermo. Nelle ore precedenti l'apertura delle sezioni, nel capoluogo siciliano si è registrato un vero ...

