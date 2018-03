Canna-gate | Costanzo durissimo | Sceglieteli meglio i naufraghi

Isola dei Famosi 2018 news : Maurizio Costanzo e il Canna-gate - Valeria Marini e le lezioni di sess0 : L'Isola dei Famosi, domani, torna con una nuova avvincente puntata condotta da Alessia Marcuzzi. Nuovi scontri, alleanze, pettegolezzi animano le giornate dei naufraghi.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2018 news: Maurizio Costanzo e il canna-gate, Valeria Marini e le lezioni di sess0 pubblicato su Gossipblog.it 19 marzo 2018 09:35.

Cannagate - Maurizio Costanzo : 'La Henger ha fatto bene a denunciare - che l'Isola scelga meglio i naufraghi' : Si torna a parlare del 'canna-gate' , vicenda cha ha coinvolto l'intero cast dell'edizione 2018 dell' Isola dei Famosi , ma questa volta a dire la sua è Maurizio Costanzo : il giornalista, sulle ...

Cannagate - Maurizio Costanzo : "La Henger ha fatto bene a denunciare - che l?Isola scelga meglio i naufraghi" : Si torna a parlare del "canna-gate", vicenda cha ha coinvolto l'intero cast dell'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi, ma questa volta a dire la sua è Maurizio Costanzo:...

Barbara d’Urso : “Tornerò a parlare del Canna-gate - ecco quando” : canna-gate dell’Isola dei Famosi: Barbara d’Urso tornerà a parlare del caso a Domenica Live e Pomeriggio 5 Nessun bavaglio per Barbara d’Urso sul canna-gate. La conduttrice napoletana ha rivelato nell’ultima puntata di Domenica Live che tornerà presto a parlare delle accuse di Eva Henger a Francesco Monte. Nelle ultime settimane – complici anche le elezioni […] L'articolo Barbara d’Urso: “Tornerò a ...

Barbara d’Urso chiarisce : “Ecco quando riparleremo del Canna-gate” : Barbara d’Urso rivela quando torneranno le macchine della verità Barbara d’Urso prima di parlare con i suoi ospiti a Domenica Live degli ultimi fatti accaduti all’Isola dei Famosi, ha voluto zittire tutte le accuse che le sono state avanzate negli ultimi giorni. Da Striscia fino anche gli utenti sui social, molti hanno accusato la conduttrice napoletana di voler insabbiare la scabrosa vicenda avvenuta alla Villa con Francesco ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Eva Henger e il Cannagate - Maurizio Costanzo : "Ha fatto bene!" : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni. Nuove rivelazioni di Eva Henger sul cannagate e Francesco Monte: Filippo Nardi e Mara Venier dalla parte di Alessia Marcuzzi(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 12:06:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Eva Henger e il Cannagate : Mara Venier e Filippo Nardi dalla parte di Alessia Marcuzzi : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni. Nuove rivelazioni di Eva Henger sul cannagate e Francesco Monte: Filippo Nardi e Mara Venier dalla parte di Alessia Marcuzzi(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Luciana Littizzetto a C’è posta per te : frecciatina al Canna-gate dell’Isola dei Famosi? : C’è posta per te, Luciana Littizzetto prende in giro il look di Maria De Filippi e tira in ballo il canna-gate dell’Isola dei Famosi Luciana Littizzetto è tornata a C’è posta per te per un divertente siparietto che ha coinvolto Paola Caruso, Raffaello Tonon, Luca Onestini, Michela Persico e Erjona Sulejmani. Nel lungo monologo della comica […] L'articolo Luciana Littizzetto a C’è posta per te: frecciatina al ...

Canna-gate ed Eva Henger - parla Paola Di Benedetto : “Mi viene da ridere” : Paola Di Benedetto commenta il Canna-gate: le accuse di Eva Henger? “Mi viene da ridere” Ospite a Non succederà più, programma condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, oggi c’era proprio lei: Paola Di Benedetto. Dell’ex naufraga e della sua relazione con Francesco Monte molto si è parlato in questi giorni. I […] L'articolo Canna-gate ed Eva Henger, parla Paola Di Benedetto: “Mi viene da ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018 - Canna-GATE "BIS"/ Si apre uno scenario inaspettato per la prossima edizione : ISOLA dei FAMOSI 2018, scoppia il "canngate bis" con le rivelazioni di Rocco Siffredi. Ma Eva Henger torna all'attacco contro la produzione e lancia nuove accuse.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 19:20:00 GMT)

Maurizio Costanzo dice la sua sul Canna-gate all’Isola dei Famosi : canna-gate all’Isola dei Famosi: parla Maurizio Costanzo Come molti sapranno bene, quasi 2 mesi fa è scoppiato il caso canna – gate a L’Isola dei Famosi. Difatti Eva Henger, prima di essere eliminata, ha accusato Francesco Monte di essersi fumato della marijuana nei giorni passati nella famosa villa prima che iniziasse il reality show vip condotto da Alessia Marcuzzi. Un’accusa, che ha creato polemiche a non finire. E ...

Filippo Nardi sul Cannagate : "Io non uso stupefacenti e sono pure astemio" : Su Leggo.it gli aggiornamenti sul cannagate. "Io non faccio uso di stupefacenti e chi mi conosce sa che sono pure astemio, non bevo né birra né vino". Questa è la...

Isola dei famosi - Rocco Siffredi sul Canna gate : ‘E’ successo anche nella mia isola’ : Il canna gate che sta segnando la corrente stagione de L’Isola dei famosi ha portato altri ex naufraghi a dire la propria e a svelare retroscena finora inediti circa le scorse edizioni del reality di Canale 5. Recentemente è stata Giulia Calcaterra, concorrente dello scorso anno, a dichiarare che anche nella ‘sua’ Isola alcuni avevano fumato marijuana. Ora è Rocco Siffredi, protagonista nel 2015, a dire lo stesso. Rocco ...

Filippo Nardi sul Cannagate : "Io non uso stupefacenti e sono pure astemio" : "Io non faccio uso di stupefacenti e chi mi conosce sa che sono pure astemio, non bevo né birra né vino". Questa è la risposta di Filippo Nardi alle accuse lanciate...