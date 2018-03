Camila Cabello | una ragazza sale sul palco e la spinge mentre sta cantando

Camila Cabello difende Taylor Swift : non c’entra con l’addio alle Fifth Harmony : Indietro 16 marzo 2018 2018-03-16T17:40:28+00:00 ROMA – Taylor Swift non è la causa di tutti i mali. A confermarlo è Camila Cabello che ha frenato i rumors secondo cui la cantante l’avrebbe incoraggiata a lasciare le Fifth Harmony e proseguire da solista. “Mi ha infastidito il fatto che la gente dicesse che mi ha incoraggiato a […] L'articolo Camila Cabello difende Taylor Swift: non c’entra con l’addio alle Fifth Harmony proviene da NewsGo.

Camila Cabello : Taylor Swift non c’entra nulla con la sua scelta di abbandonare le Fifth Harmony : Camila Cabello ci ha tenuto a smentire personalmente le voci infondate che davano Taylor Swift come la vera responsabile dell’abbandono delle Fifth Harmony. La pop star di “Never Be The Same” ha rilasciato una recente intervista al Sun, nella quale ha spiegato come stanno veramente le cose. “Mi ha dato fastidio il fatto che alcune persone dicessero in giro che [Taylor] mi abbia incoraggiato a fare questa cosa, perché ...

Taylor Swift ha trovato il soprannome più dolce per Camila Cabello : La squad di Taylor Swift è in eterno mutamento, a volte c’è un nuovo membro, a volte c’è qualcuno che se ne va. La squad di Taylor Swift: Ma ci sono anche i punti fermi e uno di questi è Camila Cabello, che prima ancora di essere una BFF della cantante di “Delicate” (hai visto il nuovo video?) era una delle sue fan. Tay Tay ha svelato quale soprannome ha dato a Camila, durante una clip andata in onda ai iHeartRadio ...

Ed Sheeran e Camila Cabello tra i performers degli iHeart Radio Music Awards 2018 : come seguire l’evento dall’Italia l’11 marzo : Tutti i performers degli iHeart Radio Music Awards 2018, questa sera in diretta dal Forum di Los Angeles: a condurre la serata di Musica, DJ Khaled e Hailey Baldwin. Domenica 11 marzo a partire dall'1 di notte (ora italiana) sfileranno sul palco degli iHeart Radio Music Awards 2018 moltissimi cantanti del panorama Musicale internazionale: inoltre, verranno anche assegnati premi ad alcuni degli artisti più in voga del momento. Tra i ...

Camila Cabello : la sua bellezza nel video di 'Never Be The Same' ti lascerà senza fiato : Camila Cabello ha scelto la Giornata internazionale della Donna per regalare al mondo intero il video del suo nuovo singolo "Never Be The Same" . via GIPHY Unica protagonista della clip - diretta da Grant Singer - è Camila: un concentrato della sua bellezza e bravura della ...

Abiti stravaganti nel video di Never Be The Same di Camila Cabello : testo e traduzione del nuovo singolo : Never Be The Same di Camila Cabello è il nuovo brano estratto dall'album di debutto Camila. Dopo il successo di Havana, continua il fortunato percorso di Camila Cabello nel mondo della musica: il nuovo singolo si intitola Never Be The Same, un brano ispirato ad una relazione personale della cantante. Il brano è contenuto nel nuovo e primo album di Camila Cabello, rilasciato lo scorso 12 gennaio a livello mondiale. La cantante statunitense ...

Camila Cabello ha svelato la data di uscita del video di “Never Be The Same” : Giovedì 8 marzo hai un appuntamento molto importante con Camila Cabello. Il giorno della festa delle donne uscirà il video ufficiale del suo nuovo singolo “Never Be The Same”. L’annuncio è stato dato dalla stessa Camila tramite Instagram, dove ha postato tre bellissime locandine. #NeverBeTheSamevideoThursday Un post condiviso da Camila (@Camila_Cabello) in data: Mar 5, 2018 at 5:16 ...

Taylor Swift sceglie Camila Cabello e non solo per aprire i concerti del Reputation World Tour : Taylor Swift ha confermato che il suo Reputation Tour avrà come opening act gli spettacoli di due giovani colleghe, le cantanti Camila Cabello e Charli XCX. I nomi delle due popstar erano stati già annunciati in modo ufficioso da alcune radio americane nei giorni scorsi e i rumors si sono rivelati fondati. Per Victoria Cabello si tratta dell'ennesima consacrazione dopo l'addio ricco di polemiche alle Fifth Harmony e il conseguente successo ...

Camila Cabello : “OMG” è la sua ottava canzone a superare i 100 milioni di streaming su Spotify : Anche se ormai sono all’ordine del giorno, rimane impossibile abituarsi alla miriade di riconoscimenti e traguardi ottenuti da Camila Cabello in questi mesi. via GIPHY L’ultimo in ordine di tempo riguarda la canzone “OMG”, che ha superato i 100 milioni di ascolti in streaming su Spotify. Si tratta dell’ottavo brano della carriera solista di Camila Cabello a raggiungere questa cifra incredibile sulla famosa ...

Camila Cabello : la cantante spiega perché ha lasciato le Fifth Harmony nel documentario “Made in Miami” : Camila Cabello ha appena pubblicato su YouTube il documentario “Made In Miami”, in cui scorrono le immagini della cantante da piccola, della sua famiglia che racconta com’è arrivata negli Stati Uniti e l’avventura con le Fifth Harmony, fino alla decisione di seguire la carriera da solista. [arc id=”72dd8fde-dcaf-11e5-bffd-a4badb20dab5″] La strada di Camila e quella di Ally, Normani, Lauren e Dinah si sono ...

Arriva Made in Miami - il documentario su Camila Cabello : la carriera dagli esordi con le Fifth Harmony al successo da solista (video) : Si intitola Made in Miami, il documentario su Camila Cabello pubblicato il 27 febbraio sulla piattaforma Youtube. Dopo il rilascio di un curioso trailer, la cantante originaria di Cuba ha condiviso il documentario sulla sua vita e carriera artistica, dalle Fifth Harmony al nuovo progetto da solista. Made In Miami, infatti, metterà in mostra l'intera traiettoria della cantante di Havana fino ad oggi. Il documentario su Camila Cabello ...

Camila Cabello : durante il Never Be The Same Tour 2018 non canterà nessuna canzone delle Fifth Harmony : Il Never Be The Same Tour 2018 partirà ad aprile, ma Camila Cabello ha già le idee chiare per quanto riguarda la scaletta degli show. [arc id=”dc2092b2-c93d-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Intervistata qualche settimana fa dal magazine inglese NME, la cantante ha risposto in maniera molto chiara quando le hanno chiesto se avesse intenzione di cantare durante i nuovi concerti anche le canzoni delle Fifth Harmony, sua ex band. “No, ...