Camerlenghi AIGAE | “Parole come turismo lento | mobilità dolce | saranno sempre più

meteoweb.eu

(Di lunedì 19 marzo 2018) “Con le guide Ambientali Escursionistiche lavorano tutti da albergatori, ristoratori, operatori turistici ma anche settori che sembrerebbero distanti e che spaziano dall’edilizia sostenibile a chilometro zero, all’industria turistica che produce il materiale necessario ai turisti ed ancora dal mondo della geologia a quello dell’educazione ambientale. Ormai ilAmbientale, l’escursionismo stesso non è più un tabù ed anzi richiama ad uno stile di vita di qualità”. Lo ha affermato Filippo, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistichepiù ricorrenti nelle nuove generazioni. Noi siamo pronti ad accogliere questa grande sfida. Dal 6 all’8 Aprile tutto il mondo delle Guide Ambientali Escursionistiche – ha proseguito– sarà in Aspromonte, Parco candidato ad entrare nella ...