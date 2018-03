Camera | Di Maio | “M5s decisivo per l’elezione della seconda e terza carica dello Stato

Di Maio svela la strategia per individuare i presidenti di Camera e Senato Video : Nella data del 23 marzo avra' luogo la prima seduta del nuovo Parlamento il quale affrontera' come primo compito quello di votare i nuovi presidenti di #Camera e #Senato, step che precede le consultazioni per la nomina del prossimo governo. Lo scenario post voto ha reso la governabilita' un traguardo molto difficile da raggiungere, pertanto l'appuntamento politico del 23 marzo si configura come una prova generale per la realizzazione di una ...

Camera - Di Maio chiude al condannato Romani. Lui : “Sbagliato come padre”. E Morra : “Anche la Lega ha un problema” : Luigi Di Maio ha chiuso ai condannati. Per la presidenza delle Camera, dice il leader pentastellato, il Movimento 5 stelle non accetterà nomi di persone sotto processo o già titolari di sentenze passate in giudicato. Un post, quello dell’aspirante premier, in cui non si facevano nomi ma che arriva nei giorni in cui i rumors ne suggeriscono sopratutto uno: quello di Paolo Romani. Con i pentastellati che rivendicano la presidenza della ...

Di Maio : 'A noi la presidenza della Camera ma dialogo con tutti. Subito l'abolizione dei vitalizi' : Per la definizione delle presidenze delle camere 'stiamo facendo tutto in assoluta trasparenza: questa è una importante novità per le dinamiche della politica italiana. Sono fiducioso che tutte le ...

Vitalizi e legge elettorale - Di Maio tenta Salvini per ottenere la Camera : Se Di Maio vi sembra il Renzi prima maniera, inzuppato di vocazione maggioritaria, non vi sbagliate. Il leader del M5S torna a surfare i territori del Nord in chiave elettorale. Ieri ha convocato la ...

Nuovo governo - la tentazione di Di Maio : guidare la Camera : Ok dal dem Rosato, ma i 5 Stelle minimizzano. Presidenze, ecco i papabili M5S-Lega, il Colle non mette veti. Ma niente scorciatoie per le urne

Rosato (Pd) : “Di Maio vuole fare il presidente della Camera - noi non siamo ostili” : Secondo il capogruppo del Pd alla Camera, Ettore Rosato, il capo politico del M5s Luigi Di Maio vuole essere il prossimo presidente della Camera: "Abbiamo votato Di Maio alla Camera una volta e non siamo ostili".Continua a leggere

Di Maio : presidente Camera M5s spianerebbe strada a stop vitalizi : E' la prima volta nella storia della Repubblica che la forza politica con la maggioranza relativa di seggi nelle due Camere condivide con i suoi elettori e con tutti i cittadini questo percorso. Non ...

Parlamento : Di Maio - presidente Camera M5S spianerebbe strada stop vitalizi : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – “Il prossimo obiettivo è abolire i vitalizi. Qualche mese fa siamo arrivati a un passo dall’eliminarli, e ora vogliamo andare fino in fondo. Gli uffici di Presidenza regolano la vita dei parlamentari. Possiamo agire direttamente sul bilancio della Camera, e un presidente del MoVimento 5 Stelle spianerebbe la strada a questo traguardo”. Lo scrive sul blog delle Stelle il capo politico e ...

Parlamento : Rosato - mia previsione? Di Maio presidente Camera : Roma, 15 mar. (AdnKronos) – “La mia previsione? Di Maio presidente della Camera”. Lo ha detto Ettore Rosato a Piazza Pulita sulla partita della presidenza delle Camere. L'articolo Parlamento: Rosato, mia previsione? Di Maio presidente Camera sembra essere il primo su Meteo Web.

M5s-Lega - prove di accordo. Di Maio : 'presidenza Camera a noi' : 'Berlusconi è disperato - dicono i capigruppi pentastellati - per questo fa campagna acquisti. Ma i nostri parlamentari non sono in vendita' -