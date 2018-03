Camera a M5S | La Russa | “Non ci sono atti dovuti Non metto preclusioni alla discussione”

Camera - Di Maio : “M5s decisivo per l’elezione della seconda e terza carica dello Stato. Dialoghiamo con tutti” : “Questa sarà una settimana emozionante e il M5s sarà decisivo per l’elezione della seconda e terza carica dello Stato”. Lo ha affermato Luigi Di Maio, a margine dell’assemblea dei senatori del Movimento. “Noi siamo disponibili ad un ampio dialogo con tutti, vogliamo riconoscere i vincitori e chiediamo che si rispetti il risultato delle elezioni”, ha aggiunto Di Maio ribadendo la volontà che ci sia una Camera ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : presidenti Camera e Senato - strada in salita per Lega-M5S (17 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Boris Johnson contro Putin. Resi noti i redditi dei politici. strada in salita per le elezioni dei presidenti. Sorteggio Champions amaro. (17 marzo 2018).(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 02:15:00 GMT)

Di Maio : presidente Camera M5S spianerebbe strada a stop vitalizi : E' la prima volta nella storia della Repubblica che la forza politica con la maggioranza relativa di seggi nelle due Camere condivide con i suoi elettori e con tutti i cittadini questo percorso. Non ...

Di Maio : presidente Camera M5S spianerebbe strada a stop vitalizi : Roma, 16 mar. , askanews, 'Il prossimo obiettivo è abolire i vitalizi. Qualche mese fa siamo arrivati a un passo dall'eliminarli, e ora vogliamo andare fino in fondo. Gli uffici di Presidenza regolano ...

Parlamento : Di Maio - presidente Camera M5S spianerebbe strada stop vitalizi : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – “Il prossimo obiettivo è abolire i vitalizi. Qualche mese fa siamo arrivati a un passo dall’eliminarli, e ora vogliamo andare fino in fondo. Gli uffici di Presidenza regolano la vita dei parlamentari. Possiamo agire direttamente sul bilancio della Camera, e un presidente del MoVimento 5 Stelle spianerebbe la strada a questo traguardo”. Lo scrive sul blog delle Stelle il capo politico e ...

M5S : 'Camera a noi'. E su esecutivo e Def nuovi segnali ai dem : Secondo a lungo termine: impostare una politica economica riformista, correggendo con ambizione, dove si può e quindi senza fare...

Presidenze - prende quota l'ipotesi Fraccaro (M5s) alla Camera e Bongiorno (Lega) al Senato : E' entrata nel vivo in queste ore la trattativa sulle Presidenze delle Camere. E nel borsino dei possibili nomi oggi sale l'accoppiata Riccardo...

[Il retroscena] "Ho vinto io tocca a me" - la sfida tra Lega e M5S per le presidenze. E il rischio della trappola alla Camera : ... abbiamo vinto noi e l'antipolitica , cioè i 5 Stelle, ndr, ha perso e deve stare fuori" sintetizza Gianfranco Rotondi dichiarando guerra al resto del mondo col suo zero e qualcosa che, in coalizione ...

Il M5s vuole la presidenza della Camera e Riad minaccia Teheran sull'atomica. Le notizie del giorno in breve : DAL MONDO Christine Lagarde ha espresso preoccupazione per i dazi su acciaio e alluminio annunciati dagli Stati Uniti. Il direttore generale del Fmi ha detto di temere una più ampia escalation delle ...

M5s-Lega - prove di accordo. Di Maio : 'presidenza Camera a noi' : 'Berlusconi è disperato - dicono i capigruppi pentastellati - per questo fa campagna acquisti. Ma i nostri parlamentari non sono in vendita' -

M5s : chiediamo la presidenza della Camera”Da lì deve partire l’abolizione dei vitalizi” : M5s: chiediamo la presidenza della Camera”Da lì deve partire l’abolizione dei vitalizi” Danilo Toninelli: “Abbiamo presentato la nostra richiesta di avere la presidenza della Camera, nessuno ci ha detto di no: oggi c’e’ stata una prima fase di una serie di incontri”. Salvini sulla futura legge elettorale: “Basta introdurre un premio di maggioranza” Continua a […] L'articolo M5s: ...

Elezioni - il M5S chiede la Presidenza della Camera : c'è l'accordo? : I due leader hanno reciprocamente riconosciuto la loro vittoria, ma Di Maio avrebbe insistito sul punto di lasciare ai Cinquestelle, in quanto prima forza politica d'Italia , la Presidenza della ...

M5s : chiediamo la presidenza della Camera"Da lì deve partire l'abolizione dei vitalizi" : Danilo Toninelli: "Abbiamo presentato la nostra richiesta di avere la presidenza della Camera, nessuno ci ha detto di no: oggi c'e' stata una prima fase di una serie di incontri". Salvini sulla futura legge elettorale: "Basta introdurre un premio di maggioranza"

M5S : «A noi la presidenza della Camera Aperture di Pd e Lega» |I papabili : i nomi : «Abbiamo parlato di metodo, le presidenze saranno slegate dalle discussioni sulla formazione del nuovo governo. Ci saranno altri incontri nei prossimi giorni. Vogliamo che alla Camera si parta con la delibera sui vitalizi»