Cambridge Analytica | dalle tangenti alle escort ucraine così si stroncano gli avversari

Cambridge Analytica lavorò anche per un partito italiano : Ha avuto anche un misterioso cliente nel mondo delle formazioni politiche italiane Cambridge Analytica, la società di analisi dati che ha lavorato per la campagna di Donald Trump e che è finita nella bufera con l'accusa di avere utilizzato illecitamente i profili Facebook di 50 milioni di elettori americani a scopi elettorali. Dal sito della società si apprende infatti che nel 2012 Cambridge Analytica ha portato avanti "un ...

Cambridge Analytica - crolla il titolo Facebook Ue : "Inaccettabile l'uso di dati a fini politici" : Wall Street punisce l'azienda di Mark Zuckerberg nonostante essa si professi come vittima dell'imbroglio. Intanto Aleksandr Kogan, l'inventore della app che ha raccolto i dati si dice pronto a parlare all'Fbi e al Congresso e smentisce il n.1 di Facebook: "Sapeva che non era per uso accademico"

Facebook crolla a Wall Street su Caso Cambridge Analytica : New York, 19 mar. , askanews, Le rivelazioni di Christopher Wylie sull'uso non autorizzato dei dati di oltre 50 milioni di utenti statunitensi di Facebook da parte della Cambridge Analytica non ...

Cambridge Analytica - crolla il titolo Facebook L'uomo che ha raccolto i dati : "Parlerò all'Fbi" : Wall Street punisce l'azienda di Mark Zuckerberg nonostante essa si professi come vittima dell'imbroglio. Intanto Aleksandr Kogan, l'inventore della app che ha raccolto i dati si dice pronto a parlare all'Fbi e al Congresso e smentisce il n.1 di Facebook: "Sapeva che non era per uso accademico"

Perché Cambridge Analytica fa crollare Facebook in Borsa/ Alexandr Kogan in una email : "Non sono una spia" : Cambridge Analytica, crollo di Facebook alla Borsa di Wall Street a causa del coinvolgimento nello scandalo dei Big Data: ombre sul voto americano e sulla Brexit. UK, "pronte indagini"(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 19:41:00 GMT)

Cambridge Analytica - parte 2 : i fili rossi che portano a uomini vicini a Putin : Perché? Sia SLC che Lukoil hanno negato che gli incontri abbiano avuto natura politica. In particolare un dirigente di SLC ha sostenuto che l'oggetto degli incontri era 'studiare un modo per rendere ...

Cambridge Analytica affossa Facebook. Deputati Usa e Gb : «Zuckerberg parli» : Il colosso social in grande sofferenza dopo l’inchiesta giornalistica sull’acquisizione illegale di dati di 50 milioni di utenti del social network. Per il titolo è la perggior giornata dal 2012

Facebook crolla in Borsa<br>dopo lo scandalo Cambridge Analytica : La web agency di Londra dal nome Cambridge Analytica mette nei guai Mark Zuckerberg. Oggi, in apertura di sessione a Wall Street, il titolo di Facebook ha perso il 5,20% in seguito alle rivelazioni fate da The Guardian e dal New York Times.In pratica Cambridge Analytica, attraverso l'applicazione "thisisyourdigitallife" su Facebook avrebbe rubato i dati di centinaia di migliaia di utenti. L'app, messa a punto dall'accademico russo-americano ...

Cambridge Analytica - crolla il titolo Facebook “Portammo le fake news ad un altro livello” : Cambridge Analytica, crolla il titolo Facebook “Portammo le fake news ad un altro livello” Wall Street punisce l’azienda di Mark Zuckerberg nonostante essa si professi come vittima dell’imbroglio. Secondo un ex dipendente di Cambridge Analytica, società che ha partecipato alle campagne di Trump e Brexit, sarebbero stati usati dati di Fb avuti in modo “inappropriato” […] L'articolo Cambridge Analytica, ...

Cambridge Analytica - crolla il titolo Facebook "Portammo le fake news ad un altro livello" : Wall Street punisce l'azienda di Mark Zuckerberg nonostante essa si professi come vittima dell'imbroglio. Secondo un ex dipendente di Cambridge Analytica, società che ha partecipato alle campagne di Trump e Brexit, sarebbero stati usati dati di Fb avuti in modo "inappropriato" per influenzare l'opinione degli elettori

PERCHÈ Cambridge Analytica FA CROLLARE FACEBOOK IN BORSA/ Persi 25 miliardi - gli esperti : "Falle nei social" : CAMBRIDGE ANALYTICA, crollo di FACEBOOK alla BORSA di Wall Street a causa del coinvolgimento nello scandalo dei Big Data: ombre sul voto americano e sulla Brexit. UK, "pronte indagini"(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 17:47:00 GMT)

Bufera su Facebook - a picco in Borsa per scandalo Cambridge Analytica | : Quotazione crolla a Wall Street dopo le rivelazioni di Guardian e Nyt sui dati di 50 milioni di utenti americani del social che sarebbero stati utilizzati in modo improrio dalla società britannica di ...

Facebook - crollo a Wall Street dopo lo scandalo su Cambridge Analytica : MILANO - Facebook accusa il colpo dello scandalo dei profili rubati dalla società Cambridge Analytica e il titolo a Wall Street arriva a perdere fino a otto punti percentuali in una seduta ...

Cambridge Analytica - crolla il titolo Facebook “Portammo le fake news ad alto livello” : Cambridge Analytica, crolla il titolo Facebook “Portammo le fake news ad alto livello” Wall Street punisce l’azienda di Mark Zukerberg nonostante essa si professi come vittima dell’imbroglio. Secondo un ex dipendente di Cambridge Analytica, società che ha partecipato alle campgne di Trump e Brexit, sarebbero stati usati dati di Fb avuti in modo “inappropriato” per […] L'articolo Cambridge Analytica, ...