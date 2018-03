Cambridge Analytica | come ha “rubato” 50 milioni di profili Facebook

Cambridge Analytica affossa Facebook : Il colosso social in grande sofferenza dopo l’inchiesta giornalistica sull’acquisizione illegale di dati di 50 milioni di utenti del social network. Il governo britannico: «Preoccupazione»

Cambridge Analytica - lo scandalo big data fa scivolare Facebook a Wall Street. Downing street : pronti a indagare : Oggi è il valore del titolo in Borsa. Domani potrebbe essere molto peggio. Lo scandalo di Cambridge Analytica trascina Facebook a -5 per cento all’apertura del mercato di New York, ma soprattutto agita le diplomazie di mezzo mondo che sembrano scoprire oggi il potenziale intrusivo della società di Zuckerberg. Tutta colpa, o merito, della decisione di Facebook di cancellare di punto in bianco la società dei big data, accusata di avere ...

Cambridge Analytica affossa Facebook : Il colosso social in grande sofferenza dopo l’inchiesta giornalistica sull’acquisizione illegale di dati di 50 milioni di utenti del social network. Il governo britannico: «Preoccupazione»

Facebook - tonfo a Wall Street dopo lo scandalo su Cambridge Analytica : MILANO - Facebook accusa il colpo dello scandalo dei profili rubati dalla società Cambridge Analytica e il titolo in avvio di seduta a Wall Street arriva a perdere oltre cinque punti percentuali. ...

Cambridge Analytica affonda Facebook a Wall Street : Facebook apre il 5,20% all'apertura di Wall Street con lo scandalo di Cambridge Analytica e le pressioni delle autorità americane e inglesi su Mark Zuckerberg.Una clamorosa inchiesta del New York Times e del Guardian ha dimostrato come i dati dei profili Facebook di 50 milioni di elettori americani siano stati illecitamente utilizzati da Cambridge Analytica a fini elettorali. Lo scandalo si è progressivamente allargato puntando ...

Il caso Cambridge Analytica - spiegato bene : Perché Facebook è di nuovo oggetto di accuse e critiche su come gestisce i nostri dati, e cosa c'entrano Donald Trump e la Russia The post Il caso Cambridge Analytica, spiegato bene appeared first on Il Post.

Caso Cambridge Analytica - Facebook perde il 4% nel premercato : New York, 19 mar. , askanews, Scende del 4% il valore delle azioni di Facebook nel premercato al Nasdaq, dopo la notizia che una società che ha lavorato per la campagna elettorale di Donald Trump, ...

Cos'è il caso Cambridge Analytica? : Poi diventa contitolare dell'hedge fund Renaissance Technologies, una delle più formidabili macchine per fare soldi del mondo, che usa i dati e l'intelligenza artificiale per decidere gli ...

Facebook - Trump e Cambridge Analytica : perché è a rischio la sicurezza dei nostri dati : Il social network sta svolgendo verifiche interne per capire da chi sarebbe partita la fuga di informazioni verso Cambridge Analytica, una società di analisi dei dati diventata nota per aver collaborato alla campagna elettorale di Donald Trump. Violati i profili di 50 milioni di persone ...

Perché il caso Cambridge Analytica dovrebbe preccupare anche te : Un quiz su Facebook fatto da 270mila persone ha portato alla profilazione di 50 milioni di utenti. Ecco Perché il caso Cambridge Analytica riguarda anche te

Perché il caso Cambridge Analytica dovrebbe preccupare anche te : Christopher Wylie, il whistleblower che ha rivelato i “Cambridge Analytica Files”. Credits: The Guardian Le rivelazioni del whistleblower Christopher Wylie, ex dipendente di Cambridge Analytica hanno il potenziale di diventare uno dei maggiori casi giornalistici degli ultimi anni. Lo scoop, pubblicato negli ultimi giorni dall’Observer e dal New York Times dopo mesi di verifiche e trattative con la fonte, tiene infatti insieme diversi ...

Cambridge Analytica - Facebook si difende : 'Nessun furto di dati' : Facebook sulle difensiva sul caso di Cambridge Analytica, che ha avuto accesso ai dati di 50 milioni di elettori americani. Il social network precisa che "non si è trattato di un furto" di dati: "La ...

Caso Cambridge Analytica - Usa e Uk mettono sulla graticola Mark Zuckerberg per il "furto" di dati : Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna chiedono a Mark Zuckerberg risposte. Il Caso dell'oscuramento di Cambridge Analytica, la società di dati che ha aiutato Donald Trump alle elezioni del 2016 e ha favorito la campagna per la Brexit, riaccende i riflettori su Facebook e sull'uso politico della sua piattaforma."Zuckerberg deve essere sentito dalla commissione giudiziaria del Senato su cosa Facebook sapesse esattamente sull'utilizzo dei dati ...

Facebook sospende Cambridge Analytica : i dati di 50 milioni di utenti per influenzare le elezioni Usa : Facebook sospende Cambridge Analytica: i dati di 50 milioni di utenti per influenzare le elezioni Usa La società, dopo aver studiato i profili del social network, ha inviato pubblicità mirate: ha così influenzato il voto a favore di Trump e dei repubblicani? Continua a leggere L'articolo Facebook sospende Cambridge Analytica: i dati di 50 milioni di utenti per influenzare le elezioni Usa proviene da NewsGo.