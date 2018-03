Call of Duty Black Ops 4 pronto a stravolgimenti? Il misterioso tweet del director

Call of Duty : WW2 - vediamo il trailer della nuova mappa gratuita Shipment 1944 : Call of Duty: WWII mostra un nuovo trailer della sua nuova mappa gratuita Shipment 1944, riporta Dualshockers.La mappa, precedentemente a disposizione dei possessori del Seasonal Pass, è ora disponibile a tutti in occasione del Shamrock and Awe event.Il nome della mappa potrebbe suonare familiare: si tratta infatti del remake della medesima mappa appartenente a Call of Duty 4: Modern Warfare.ùRead more…

A sorpresa nuova mappa gratis in Call of Duty WW2 direttamente da Modern Warfare : Sledgehammer Games ha aggiunto una nuova mappa in Call of Duty WW2, "Spedizione del 1944" (Shipment 1944 in inglese, era quasi tutto vero), una versione rinnovata della mappa delle spedizioni di Call of Duty 4 Modern Warfare. L'ottima notizia è che questa mappa arriva in maniera totalmente gratuita per tutti su Xbox One, PS4 e PC. C'è anche un trailer che consigliamo di guardare. https://www.youtube.com/watch?v=LFs917Wb35A La mappa ...

Spunta su Amazon una misteriosa remastered di Call of Duty Modern Warfare 2 : Dopo l'uscita della remastered di Call of Duty Modern Warfare in occasione del lancio di Black Ops 3, in molti avevano sospettato che l'annuncio di Black Ops 4 potesse essere seguito da qualche novità relativa a una eventuale remastered di uno dei capitoli più amati del franchise Call of Duty, Call of Duty Modern Warfare 2.A sorpresa, Amazon Italia ha messo a listino sulle sue pagine le versioni Xbox One e PS4 di una misteriosa "Cod MW2 ...

Anche Call of Duty : Black Ops 4 avrà una modalità battle royale? : Cosa hanno in comune Fortnite e Playerunknown's battlegrounds? Il loro incredibile successo grazie all'ormai famosissima modalità battle royale. I due giochi sono popolarissimi e registrano grandi numeri in termini di giocatori attivi e visualizzazioni su Twitch. In seguito a questo successo sembra abbastanza ovvio che Anche altre compagnie vogliano lo stesso tipo di successo per i loro giochi.Proprio per questo motivo risulta molto interessante ...

Call of Duty WWII : l'operazione Trifoglio Celtico celebra la festa di San Patrizio : Arriva oggi su Call of Duty: WWII l'evento speciale Trifoglio Celtico, che durerà fino al prossimo 3 aprile e che introdurrà tantissimi nuovi contenuti all'FPS targato Activision. La nuova operazione renderà tutti gli ambienti del gioco a tema con la festa di San Patrizio, e aggiungerà una nuova playlist multiplayer, due collezioni esclusive e nuovi ordini e contratti che permettono di ottenere oggetti e armi speciali.Shipment 1944 sarà la nuova ...

Il prossimo DLC di Call of Duty WW2 svelato da un leak? : Archiviato il primo DLC di Call of Duty WW2, uscito in anteprima per PlayStation 4 alla fine del mese di gennaio e arrivato infine anche per gli utenti Xbox One e PC alla fine del mese di febbraio, i fan dello sparatutto targato Activition volgono ora le proprie attenzioni al prossimo contenuto aggiuntivo. Ma quale sarà? Un leak sembra svelarlo. A quanto pare, infatti, sul PlayStation Store è comparso temporaneamente il link di annuncio del ...

Call of Duty World League : Il Team Rise Nation è il nuovo vincitore di Atlanta : Dopo tre giorni di intensa competizione su Call of Duty: WWII, il Team Rise Nation è stato incorato campione della CWL di Atlanta, presentata da PlayStation 4. Il resto del podio e la quarta posizione è andata ai Team Red Reserve, Luminosity Gaming e Team EnVyUs che si sono sfidati al Georgia World Congress Center di Atlanta, in Georgia.Come campione della CWL di Atlanta, il Team Rise Nation si è portato a casa 200.000 dollari e si è aggiudicato ...

Call of Duty Black Ops 4 tra graditi ritorni e intriganti novità : cosa aspettarsi? : L'annuncio di Call of Duty Black Ops 4 ha senza ombra di dubbio mandato in brodo di giuggiole tutti gli appassionati della saga sparatutto targata Activision: il ritorno della serie sviluppata dai ragazzi di Treyarch si palesa agli occhi degli utenti come un incremento esponenziale della qualità ludica della produzione sparatuttistica (con buona pace di Sledgehammer Games e Infinity Ward), in virtù di uno standard mantenuto costantemente elevato ...

Al via la Call of Duty World League - montepremi da paura per i vincitori : L'universo ludico di Call of Duty è sempre in costante fermento: il trittico di sviluppatori che si alternano per dare alla serie la maggiore freschezza videoludica possibile – oltre a un capitolo annuale garantito – ha consentito di elevare gli standard qualitativi della saga senza perderne in continuità, e questo gli utenti lo hanno capito e apprezzato. Certo, ci sono sempre le preferenze personali che fanno prediligere una tipologia di ...

Call of Duty WW2 ascolta gli utenti - rese permanenti due modalità a tempo limitato : Lo scorso mese di dicembre Call of Duty WW2 ha visto comparire all'interno del gioco alcune tra le modalità che più hanno riscosso il favore dell'appassionata utenza del titolo di Sledgehammer Games, vale a dire Gioco delle Armi e Caccia agli Oggetti. Un innesto che era solo temporaneo e limitato all'evento invernale Winter Siege (che ha presto il via lo scorso 8 dicembre e si è conlcuso con l'arrivo dell'anno nuovo il 2 gennaio), con i ...

Ufficiale Call of Duty Black Ops 4 - data di uscita rivelata da Activision : L'avevamo detto ma Activision ha anticipato tutti: Call of Duty Black Ops 4 è Ufficiale, lo riporta VentureBeat. I rumor in effetti si stavano susseguendo da settimane: a partire dalla star dell’NBA James Harden che, prima della partita contro gli Oklahoma City Thunder, ha indossato un cappellino dove si vede chiaramente il logo di un probabile Call of Duty Black Ops 4 e Kotaku inoltre ha confermato che il logo è proprio quello. Ma c'è stato ...

Prepariamoci all'arrivo di Call Of Duty : Black Ops 4 : Tenetevi pronti, la saga più venduta di sempre nella storia di Call of Duty tornerà il 12 ottobre 2018.Call of Duty: Black Ops 4 proporrà un'esperienza di gioco completamente nuova e rivoluzionerà una delle serie più vendute nella storia di Call of Duty. Il nuovo capitolo della serie sarà lanciato in tutto il mondo venerdì 12 ottobre, per PlayStation 4, Xbox One e PC. Per i fan di Call of Duty, giovedì 17 maggio Activision (Nasdaq: ATVI) e il ...

Cruciale 9 marzo per Call of Duty Black Ops 4 - annuncio ufficiale? : Ultimamente in rete stanno emergendo tantissimi rumor riguardo un annuncio imminente di Call of Duty Black Ops 4. Prima di tutto è arrivata una nuova conferma riportata da Kotaku: la stella dell'NBA James Harden, prima della partita contro gli Oklahoma City Thunder, ha indossato un cappellino dove si vede chiaramente il logo di un probabile Call of Duty Black Ops 4. Kotaku inoltre ha confermato che il logo è proprio ...