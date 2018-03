Calcio | Serie A 2018 | i migliori italiani della 29ma giornata Sono tornati Verdi ed El

oasport

: Milan-Inter: derby il 4 aprile. Applicato il regolamento - Gazzetta_it : Milan-Inter: derby il 4 aprile. Applicato il regolamento - tuttosport : #Higuain e #Dybala: 60 e lode. Insieme 43 gol con la #Juventus: di questo passo possono trascinare i campioni d'Ita… - Gazzetta_it : #MilanChievo 3-2 #AndreSilva rimonta il #Chievo #SerieA -

(Di lunedì 19 marzo 2018)del campionato diA di: si riapre la corsa scudetto, con la Spal che con coraggio ferma a Ferrara la Juventus. Ne approfitta il Napoli che passa di misura al San Paolo con il Genoa e torna a meno due dalla vetta. In zona Champions League fondamentale il nettissimo successo dell’Inter sulla Sampdoria: il mezzo stopLazio vale il quarto posto per i nerazzurri. Torna sotto anche il Milan di Rino Gattuso, che vince con molte difficoltà con il Chievo Verona. Andiamo a rivivere questo turno con iin campo. STEPHAN EL SHAARAWY: è tornato il Faraone. In una partita durissima per la Roma all’Ezio Scida di Crotone a sbloccarla è l’ala italo-egiziana che si inserisce al meglio sul consueto cross dalla sinistra di Kolarov. L’inserimento è da vero attaccante. Fondamentale che sia tornato al top, dopo un periodo di ...