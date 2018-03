: Lega #calcio Serie A, #Micciché eletto presidente - maurett : Lega #calcio Serie A, #Micciché eletto presidente - discoradioIT : #calcio, Gaetano #Micciché eletto all'unanimità presidente Lega di Serie A - TanZhang92 : RT @repubblica: Lega di Serie A, Micciché eletto presidente -

Gaetanoè stato eletto all'unanimità nuovodelladi Serie A. I rappresentanti dei club,riuniti in assemblea elettiva nella sede di via Rosellini a Milano, hanno votato compatti il nome proposto da Giovanni Malagò,del Coni e commissario indal 2 febbraio. Si chiude così un anno di 'vacatio' per l'associazione dei club di A. Era il 27 marzo 2017 quando il Consiglio federale aveva preso atto del mancato rinnovo degli organi e aveva dichiarato decadute le cariche.(Di lunedì 19 marzo 2018)