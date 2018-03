Calcio | Gaetano Micciché eletto nuovo presidente della Lega A

oasport

: Buon lavoro a Gaetano Miccichè, eletto presidente della Lega di Serie A. Il consenso sulla sua nomina fa ben spera… - LottiLuca : Buon lavoro a Gaetano Miccichè, eletto presidente della Lega di Serie A. Il consenso sulla sua nomina fa ben spera… - fanpage : Lega Serie A, Gaetano #Micciché è il nuovo presidente - blogstreetnews : [Fonte: economysicilia_it] Calcio, Gaetano Miccichè presidente Lega A -

(Di lunedì 19 marzo 2018) E’ stato ufficialmenteilA di. A Milano i 20 clubmassima serie hanno votato all’unanimità. 67 anni, palermitano, è ildi Banca Imi del Gruppo Intesa San Paolo. Si tratta del secondoper la, fino ad ora guidata da Maurizio Beretta, in carica per due mandati (dal 2010 al 2017). “Non conosco personalmente, ma so che è un grande banchiere, una persona di spessore. Ci serve una persona che ama ile lui lo ama, una persona competente e lo è. Ha tutti i requisiti e lo spessore per rappresentarci” le parole di Massimo Ferrero,Sampdoria, a La Repubblica. Foto: Carozza