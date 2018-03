Calci e pugni alla mamma perché non vuole pagare la vacanza a Praga

"Cani stupidi" - studenti cinesi presi a Calci e pugni : Due studenti d'origine cinese di 24 e 28 anni hanno sporto denuncia ai carabinieri di Perugia raccontando di essere stati malmenati qualche sera fa in centro storico a Perugia. I ragazzi, che ...

Difendono la loro amica dai bulli - due ragazzi presi a Calci e pugni fuori dalla scuola : Quando hanno visto la loro compagna finire per l'ennesima volta nel mirino dei bulli, hanno deciso di intervenire. Si sono messi in mezzo tra la vittima e il gruppetto, chiedendo di smetterla. Ma alla fine, come gli aggressori gli avevano...

Calci - pugni e schiaffi in pieno giorno : genitori aggrediscono maestra d'asilo arrestata per maltrattamenti ai bimbi : Prima le minacce, poi l'aggressione e le botte. La maestra di 50 anni che fu arrestata dalla Polizia il 23 novembre 2017 per maltrattamenti nei confronti di alcuni alunni, tutti di età prossima ai tre ...

Palermo : Calci e pugni a clochard alla stazione : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – calci e pugni contro un clochard. Un senzatetto di 38 anni palermitano è stato aggredito stanotte nei pressi della stazione centrale del capoluogo siciliano. Mentre dormiva su una panchina, avvolto tra le coperte nel suo giaciglio di fortuna, sarebbe stato preso di mira da due ragazzi. Secondo il racconto della vittima, i due lo avrebbero ripetutamente preso a calci e pugni, prima di darsi alla fuga. ...

Calci e pugni a moglie - arrestato 35enne : ANSA, - ALGHERO, 9 MAR - I carabinieri della stazione di Olmedo hanno arrestato un uomo di etnia rom, di 35 anni, accusato di violenza tra le mura domestiche. I militari sono intervenuti su ...

Non può avvicinarsi alla ex moglie - ma prende a Calci e pugni la porta di casa sua : arrestato : Gli agenti della Squadra volante della Questura di Cosenza hanno arrestato C.D., di 40 anni, per atti persecutori aggravati. Gli agenti, nel pomeriggio di ieri, sono intervenuti in un appartamento ...

Roma. Ghanese prende a Calci e pugni due poliziotti : Gravissimo episodio nella Capitale dove uno straniero ha aggredito due agenti di polizia penitenziaria. E’ successo nel carcere di Regina

Pugni e Calci al centro commerciale : Perugia - stroncata baby gang : Perugia - Alle prime ore dell?alba, i carabinieri di Corciano hanno dato esecuzione ad un?ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal...

Pugni e Calci al centro commerciale : stroncata baby gang : PERUGIA - Alle prime ore dell'alba, i carabinieri di Corciano hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal G.I.P. presso il ...

A spasso nei mari del Sud : Calci e pugni a bordo dell'elegante nave da crociera : Sarebbero trenta i passeggeri coinvolti nell'episodio. L'atmosfera è diventata così rovente che il comandante ha preso la decisione di modificare la rotta del viaggio: la nave non è tornata a ...

Calci e pugni alla fidanzata che lo appena ha lasciato - poi accoltella due amici che cercano di difenderla : CODROIPO - In preda alla gelosia accoltella due ragazzi che sono in compagnia della sua ex fidanzata; li colpisce alle gambe, ai glutei, alla schiena e alle mani con un coltello a lama ricurva e i due ...

Calci e pugni al vicepreside dopo un rimprovero al figlio - scattano le manette : Calci e pugni al vicepreside che aveva rimproverato il figlio. A una settimana di distanza dall'aggressione,

Sacerdote preso a Calci e pugni fuori da una chiesa : preso a calci e pugni fuori dalla chiesa per pochi euro. È successo a Giovanni Zini, 70 anni, parroco di Rovato, nel Bresciano. L’episodio risale allo scorso 3 febbraio: è di oggi però la notizia che le...

Sardegna - ucciso per la droga con Calci e pugni : due uomini fermati : L’hanno massacrato di botte, fino ad ucciderlo. Senza pietà e di fronte a decine di testimoni, compresi numerosi bambini che giocavano nel parchetto vicino a via Satta, a Capoterra, dove appunto è avvenuto l’omicidio. Vincenzo Crisponi, 56 anni, di Capoterra, volto conosciuto alle forze dell’ordine, è morto dopo che gli specialisti del 118 hanno in tutti i modi tentato di salvargli la vita. Troppo gravi le ferite e le contusioni riportate ...