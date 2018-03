Buffon | sono tornato solo per aggregare

Calcio - i convocati dell’Italia per le amichevoli con Argentina e Inghilterra. Debuttano Cutrone e Chiesa - ci sono Buffon e i veterani : Gigi Di Biagio, CT ad interim della Nazionale Italiana di Calcio, ha diramato le convocazioni per le due amichevoli contro Argentina e Inghilterra. Gli azzurri affronteranno l’Albiceleste di Leo Messi all’Etihad Stadium di Manchester (venerdì 23 marzo, ore 20.45) e i maestri inglesi al Wembley Stadium di Londra (martedì 27 marzo, ore 21.00). Prime chiamate per gli attaccanti Patrick Cutrone e Federico Chiesa che nel reparto offensivo ...

Gigi Buffon agli azzurri paralimipici di hockey su ghiaccio : 'Coraggio - sono orgoglioso di voi' : Il video messaggio di Gigi Buffon agli atleti italiani impegnati alle Paralimpiadi di PyeongChang. Il portiere azzurro, dopo avere sconfitto la Svezia in Corea, aveva detto di avere vendicato Buffon ...

Juventus - Buffon : "Con la società capirò se potrò continuare. Le motivazioni sono tutto" : "Dovrò capire, insieme alla società, a che livello di energie sarò e se potrò continuare oppure no". Gianluigi Buffon pare non aver ancora preso una decisione sul suo futuro e lo ha ribadito anche ...

Nazionale - Di Biagio : 'Non sto facendo nessun favore a Buffon - i giocatori non sono tutti uguali' : Parole decise per fare chiarezza sulla posizione di Gianluigi Buffon. Fondamentale per la Nazionale italiana, questo è il portiere della Juventus secondo il CT ad interim Luigi Di Biagio. La decisione ...

Juventus - Buffon : 'Mia ultima partita in Champions? No - sono ottimista per natura' : Per noi che abbiamo avuto l'onore di conoscere Davide , credo che il modo migliore per ricordarlo sia proprio giocare, esaltando i valori dello sport '. seguono aggiornamenti Lloris: "Buffon è la ...

Buffon : 'Smettere è come morire! Italia - ci sono. Scudetto? Non fossi alla Juve tiferei Napoli. A Cardiff presuntuosi' : Se non fossi il portiere della Juve mi piacerebbe lo scudetto a Napoli? Mi piacciono le storie di sport, di passione e a Napoli tutto questo c'è. E da Italiano mi è dispiaciuta l'uscita del Napoli ...

”Una boccata d’aria fresca”. La grande ‘rivincita’ di Alena Seredova. L’ex moglie di Gigi Buffon lo annuncia raggiante : ”Sono molto felice” : Una vita passata tra la televisione e il gossip. Alena Seredova, dopo la rottura con l’ex marito Gianluigi Buffon – fidanzato con la giornalista sportiva Ilaria D’Amico – ha ritrovato il sorriso accanto all’imprenditore Alessandro Nasti. Una storia iniziata senza clamore, in silenzio e al riparo dalle luci del gossip. L’attrice e showgirl si era detta entusiasta della storia con il rampollo della ...

Buffon a 360° da Costanzo : “tifavo Inter - ecco quando sono stato vicino a lasciare la Juve” : Protagonista del programma ‘L’Intervista’ di Maurizio Costanzo, Gianluigi Buffon si è raccontato a 360° rispondendo a tutte le domande del giornalista. Dalla chiacchierata sono emersi diversi retroscena. Parlando dell’infanzia e delle squadre per cui faceva il tifo da piccolo, il portiere bianconero ha dichiarato: “Io sono sempre stato per i deboli. Quindi dopo un po’ di anni in cui ho tifato la Juve perché ...

Alena Seredova/ Ex moglie di Gigi Buffon : “I nostri figli sono parte di noi - non li vorrei diversi” : Alena Seredova, ex moglie di Gigi Buffon: “I nostri figli sono parte di noi, non li vorrei diversi”. i rapporti tra i due sono più sereni, come dimostrano le loro dichiarazioni(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 20:12:00 GMT)

Juve - Buffon : 'Ritiro? A giugno parlo con Agnelli. Resto solo se sono un punto fermo' : Dopo l'intervista a Repubblica di questa mattina, Gigi Buffon ha parlato anche a Sky Sport del suo futuro: ' Ho un rapporto e un legame di amicizia con Andrea Agnelli tale che a giugno ci incontreremo e valuteremo tutto insieme e serenamente. Le forzature non mi piacciono, fin quando ...

Buffon-D’Amico e Totti-Blasi - sexy relax : ecco come le coppie si sono… rilassate [FOTO] : 1/12 Foto Chi ...