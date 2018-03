Bufala Trattato di Caen o nuovo allarme nazionalista? Precisazioni tra Italia e Francia

optimaitalia

(Di lunedì 19 marzo 2018) Da alcuni giorni sta prendendo piede in Rete quella che in molti hanno prontamente definito "di". In cosa consiste esattamente? Si tratta di una notizia che crea allarmismo tra coloro che sono sempre pronti a difendere valori nazionalisti, magari schierandosi contro decisioni politiche che sulla carta potrebbero dare meno peso all'al cospetto di altri Paesi. In pratica, la fonte originale (un giornale sardo) afferma che attraverso un blitz rapidissimo, il governo Renzi ha deciso di cedere allale acque più pescose che si trovano sul versante Nord della Sardegna.La situazione è abbastanza complessa e, pur avendo un fondo di verità, occorrono alcuneimportanti, come riportato dai colleghi di bufale.net. Ladiconsiste nel fatto che alcune fonti danno l'accordo praticamente per concluso, mentre la realtà dei fatti ci ...