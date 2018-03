Bruno Peres | ' Scudetto? Sono contro la Juventus | quindi dico Napoli'

Bruno Peres di nuovo papà : Fiocco azzurro in casa Roma. Bruno Peres è diventato papà per la seconda volta. E' nato Pietro. Il bambino, 3,110 kg, e la mamma Camilla Ferreira Peres stanno benissimo.

Shakhtar Donetsk-Roma - probabili formazioni e ultimissime : dubbio Florenzi - pronto Bruno Peres : Shakhtar Donetsk-Roma, probabili formazioni e ultimissime: dubbio Florenzi, pronto Bruno Peres Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Shakhtar Donetsk-Roma, probabili formazioni E ultimissime- Tutto pronto per l’andata degli ottavi di finale tra Shakhtar e Roma. Di Francesco conferma il 4-2-3-1 con De Rossi e Strootman in linea mediana. In difesa resta da ...

Roma - Bruno Peres verso il Santos : Dopo aver ceduto Emerson Palmieri al Chelsea, la Roma sta lavorando per cercare una sistemazione a Bruno Peres, ancora giallorosso ma, di fatto, fuori dal progetto di Di Francesco. Il laterale ...

Roma su Nacho - il Santos rivuole Bruno Peres : Data sulle tracce del difensore spagnolo Nacho del Real Madrid in vista della prossima stagione, sempre secondo il Corriere dello Sport .

'Segreti pilota' - invitato Bruno Peres : ROMA, 9 FEB - "Vieni da noi, ti spieghiamo i segreti del pilota". L'invito al calciatore brasiliano Bruno Peres, esterno della Romna protagonista d'incidenti notturni al volante di Porsche e ...

Roma - pugno duro Bruno Peres : giocatore fuori rosa e pronta l’immediata cessione : Roma, pugno duro Bruno Peres: giocatore fuori rosa e pronta l’immediata cessione Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, pugno duro Bruno Peres- Dopo il brutto incidente della scorsa notte, con conseguente ritiro della patente per guida in stato di ebrezza, Bruno Peres sarà messo fuori rosa e non prenderà parte al prossimo match contro il Benevento. Non ...

Il Genoa si è salvato in ‘calcio d’angolo’ : quel rifiuto di Bruno Peres… : Le ultime ore di calciomercato sono state caldissime, in particolar modo è stata portata avanti una trattativa tra Roma e Genoa che prevedeva lo scambio tra due esterni, Bruno Peres alla corte di Ballardini e Laxalt da Di Francesco, accordi raggiunti tra le società, ok anche dall’uruguaiano, a fare saltare tutto è stato invece il brasiliano che ha rifiutato il trasferimento in rossoblu. quella che fino a qualche ora fa poteva sembrare un ...

Bruno Peres e Laxalt - dallo scambio di prestiti saltato al lunedì dal sapore opposto : Pandev e Laxalt stendono i biancocelesti Mercato Roma: Monchi su Kovacic, Real Madrid su Alisson Dove vedere Lazio-Genoa posticipo Serie A: diretta tv e live streaming Roma, Bruno Peres altro ...

Calciomercato Roma - Bruno Peres può partire subito : le ultime : Calciomercato Roma – La Roma è reduce dall’importante successo sul campo del Verona ma a tenere banco nelle ultime ore è stato in caso Bruno Peres con l’esterno giallorosso autore di un incidente, secondo quanto riportato il calciatore si trovava in stato di ebrezza, patente ritirata ed anche la Roma ha deciso di punire il brasiliano. E’ finita? Sembra di no. Bruno Peres potrebbe infatti lasciare la Capitale già in questa ...

Roma - Bruno Peres - schianto in auto / Lamborghini distrutta all'alba - lui illeso. La società lo punisce : Incidente Bruno Peres: nuovo schianto per il difensore della Roma, questa volta distrutta la Lamborghini. Il precedente del 2016 e le critiche dei tifosi per il suo scarso impegno(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 23:41:00 GMT)

Roma : Bruno Peres esclusi da convocati : ANSA, - Roma, 5 FEB - Niente gara col Benevento per Bruno Peres. Il terzino brasiliano, protagonista all'alba di un incidente al volante della sua Lamborghini, non sarà convocato dal tecnico della ...

Roma - Bruno Peres fuori dai convocati : La Roma ha deciso di escludere Bruno Peres dall'elenco dei convocati per la partita di domenica contro il Benevento. Questo il provvedimento del club capitolino dopo quanto accaduto nella scorsa notte ...

Bruno Peres positivo all'alcol test : dopo l'incidente la punizione a Trigoria : ROMA. Il ritorno alla vittoria, la zona Champions League più vicina, il primo gol di Under. dopo la crisi di risultati, il successo di Verona aveva portato una ventata d'aria fresca in casa Roma, ma ...

Bruno Peres si schianta in Lamborghini - la punizione della Roma : L'incidente all'alba, il terzino è stato sottoposto all'alcol-test. Il provvedimento disciplinare: allenamento 'forzato' e niente partita contro il Benevento