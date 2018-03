ilfattoquotidiano

Brindisi, prete pedofilo in cella: abusò di due chierichetti, sconterà 3 anni e 8 mesi

(Di lunedì 19 marzo 2018)di duedi 14e, ora che la sentenza è definitiva, per lui si sono aperte le porte del carcere. Don Giampiero Peschiulli, parrocono, è stato trasferito indopo che il suo ricorso in Cassazione è stato respinto. Lì dovrà scontare una pena a 3e 8, salvo che non venga accertata l’incompatibilità tra le sue condizioni di salute e la reclusione nella struttura penitenziaria. Il caso fu sollevato dalla trasmissione televisiva Le Iene nel 2015, poi don Peschiulli venne arrestato ed è stato condannato con rito abbreviato dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di, Giuseppe Licci, che aumentò di 4la richiesta del pm Giuseppe De Nozza. La pena è stato poi confermata dalla Corte d’Appello di Lecce. Secondo i giudici di secondo grado, gli atti sessuali “sono consistiti nel dare al ragazzo baci sulle ...