Brexit | Unione Europea | “Trovato un accordo per l’uscita della Gran Bretagna” Resta il

May : nessun ripensamento su Brexit - lasceremo l'unione doganale : nessun ripensamento su Brexit e nessuna possibilità di un secondo referendum: nel suo atteso discorso di oggi sui rapporti futuri tra Gran Bretagna e Unione Europea, Theresa May ha affermato che la ...

Brexit - stop nella trattativa. Ue : “Nord Irlanda rimanga nell’unione doganale”. May : “Inaccettabile - minaccia a integrità” : Le trattative tra Londra e Bruxelles sulla Brexit registrano un nuovo stop. La proposta dell’Ue sui confini irlandesi, con la prospettiva di inserire la sola l’Irlanda del Nord senza il resto del Regno in “un’area comune” allineata alla normativa europea, è irricevibile. Lo ha detto Theresa May durante il question time di oggi alla Camera dei Comuni in risposta alla bozza di accordo nelle trattative per la Brexit presentata da Michel ...

Brexit - la bozza Ue : «Irlanda dell’Nord nell’Unione doganale». Per la May è irricevibile : Bruxelles ha proposto che per risolvere la controversa questione irlandese è necessario mantenere «una coerenza regolamentare» tra la Repubblica d’Irlanda e l’Irlanda del Nord, in linea con un accordo tra Londra e Bruxelles raggiunto in dicembre. La proposta ha suscitato numerose critiche nel Regno Unito, a conferma di un negoziato difficilissimo...

Brexit : Corbyn per nuova unione doganale. No della May : Il Labour "rispetta il risultato del referendum" sulla Brexit, ma è favorevole a una "relazione su misura e negoziata con l'Ue per il futuro". Lo ha detto a Coventry il leader laburista, Jeremy Corbyn,...

Gran Bretagna - il partito laburista vuole unione doganale con l'Ue dopo la Brexit - primo ministro May in difficoltà : Il partito laburista vuole un'unione doganale con l'unione Europea dopo la Brexit. La scelta politica è stata confermata oggi dal leader del partito Jeremy Corbyn in un discorso sulla Brexit pronunciato a Coventry. La nuova linea rischia di mettere in difficoltà il primo ministro Theresa May: ...

Brexit - proposta trasversale di Corbyn : «Unione doganale con la Ue» : Jeremy Corbin tenta il colpo finale contro il governo May. In un discorso alla Conventry University, il leader del Labour Party ha fatto propria l'idea di un'Unione doganale con la Ue creando così le ...

Brexit - la svolta di Corbyn : 'Dobbiamo restare nell'unione doganale e nel mercato unico' : Londra - Il governo di Theresa May sta lasciando il Paese 'al buio' sulla strategia negoziale in vista dell'uscita della Gran Bretagna dall'Ue. Il laburista Jeremy Corbyn a Coventry attacca su tutta ...

Corbyn e svolta sulla Brexit : “Dobbiamo restare nell’unione doganale e nel mercato unico” : Il Labour «rispetta il risultato del referendum» sulla Brexit, ma è favorevole a una «relazione su misura e negoziata con l’Ue per il futuro». Lo ha detto a Coventry il leader laburista, Jeremy Corbyn, in un discorso in cui ha confermato la svolta a favore di una nuova unione doganale. Corbyn ha detto che nella transizione la Gran Bretagna dovrà r...