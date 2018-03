Brexit | Ue e Regno Unito trovano l' accordo Resta il nodo Irlanda

Ue e Regno Unito trovano l’intesa sulla Brexit - ma resta il nodo Irlanda : C’è l’accordo sulla fase transitoria post-Brexit, che non potrà durare più di 21 mesi. Ma Unione Europea e Regno Unito continuano a non trovare una soluzione per evitare una frontiera rigida nell’isola irlandese. Con Bruxelles che si tiene ben saldo nel cassetto il piano B: “annessione” dell’Irlanda del Nord nel mercato unico e nell’Unione doganale...

Brexit - accordo UE-Regno Unito : intesa su periodo transizione fino a dicembre 2020 : Il Regno Unito e l'Unione europea hanno fatto "un passo decisivo" verso l'accordo sul divorzio del Regno Unito da Bruxelles. E' quanto ha detto Michel Barnier, responsabile dei negoziati Brexit per l'...

Brexit : Pe chiede accordo associazione tra Ue e Regno Unito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Ocse - incertezza Brexit danneggia crescita Regno Unito : Al contrario, l'economia globale dovrebbe crescere del 3% quest'anno, con l'area dell'euro in crescita del 2,3%. Ricevi aggiornamenti su Brexit Lasciaci la tua e-mail:

Elezioni - Regno Unito spera in governo 'morbido' sulla Brexit : ... ha dichiarato Salvini al capo della redazione Affari internazionali del Telegraph, Ambrose Evans-Pritchard, in trasferta a Roma per seguire da vicino le conseguenze del voto sulla politica estera ...

May : con Brexit stop a libertà di movimento nel Regno Unito : La premier britannica chiude anche al ruolo della Corte Ue nel paese e garantisce che tra Irlanda e Irlanda del Nord non tornerà ad esserci un confine rigido

Brexit - “Regno Unito vuole transizione senza data” : ultimatum dei deputati conservatori alla May : Dopo aver chiesto e ottenuto il divorzio dall’Unione Europea il Regno Unito non riesce o non vuole dare una data di scadenza alla fase di transizione: un limbo che Bruxelles non potrà accettare e che viene criticato dai falchi Tory. Così giorno dopo giorno, riunione dopo riunione, il post Brexit si rivela sempre più complicato anche per il governo di Theresa May. La premier, stretta dai falchi del suo partito e messa sotto pressione anche ...

Spazio - Brexit : il Regno Unito rischia l’esclusione dal sistema satellitare Galileo : Se la procedura prevista per la Brexit sarà portata a termine, le forze armate del Regno Unito potrebbero essere escluse dall’accesso alle applicazioni militari del network satellitare dell’Unione Europea Galileo: lo sostiene il Telegraph, che cita in esclusiva fonti militari e legali. Secondo il quotidiano britannico, Bruxelles potrebbe in futuro impedire che un Paese extra-Ue possa accedere ai dati di navigazione satellitari ...

Brexit - la grande fuga dal Regno Unito dei medici europei : Dal sondaggio della British Medical Association emerge anche che il 18% dei professionisti provenienti dall’Unione ha gà trovato lavoro altrove. Crollo del 96%?delle richieste di impego del personale infermieristico Ue ...

Hard Brexit? Toyota e Nissan pronte a lasciare il Regno Unito : Una volta il Regno Unito era considerato la porta d'accesso del Sol Levante in Europa. La possibilità di aprire stabilimenti con una buona tassazione e godere di un mercato interno ampio e ricettivo, ha attratto numerosi costruttori, come Toyota, Honda, Nissan, Ford e GM (Vauxhall). Con la Brexit c'è stato un brusco risveglio, e il mercato di auto nel Regno Unito è calato del -5% solo nel 2017, contro il +8 del mercato italiano e il +3% fatto ...

Brexit - FT : UE pronta a sanzionare il Regno Unito se minaccerà l'economia europea : I leader europei starebbero vagliando l'ipotesi di sanzionare il Regno Unito qualora dovesse indebolire l'economia europea dopo la Brexit

Brexit - May : “I cittadini Ue che arrivano nel periodo di transizione non avranno gli stessi diritti di chi è già nel Regno Unito” : Nuovo scontro fra Theresa May e la Unione Europea sulla Brexit. Secondo quanto riporta il Guardian, la premier britannica ha dichiarato che i cittadini europei che arriveranno nel Regno Unito durante il periodo di transizione post Brexit non dovranno avere gli stessi diritti di chi è arrivato nel Paese prima. Le osservazioni di May – arrivate nel corso di un viaggio di tre giorni in Cina – rischiano ora di portare contrasti con i ...

Il Regno Unito potrebbe registrare un peggioramento economico dopo la Brexit Video : In questi giorni alcuni dossier stanno effettuando delle previsioni in merito al probabile andamento economico del Regno Unito [Video] dopo la Brexit [Video]. In particolare, le fonti provenienti da BuzzFeed si dimostrano molto interessanti e ricche di particolari da analizzare. In ogni caso, il giudizio sull’operato di Theresa May non è affatto positivo e viene inoltre pronosticato l’arrivo di una recessione economica. Nel complesso, sono stati ...