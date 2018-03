Brexit : Barnier - c'è testo sull'accordo : ANSA, - BRUXELLES, 19 MAR - "Abbiamo un testo legale" di accordo di addio per la Brexit che copre "la maggior parte delle questioni". Lo ha annunciato il capo negoziatore Ue Michel Barnier. L'accordo ...

Brexit - Barnier : 'c'è testo accordo - ma resta nodo Irlanda' : "Abbiamo un testo legale" di accordo di addio per la Brexit che copre "la maggior parte delle questioni". Lo ha annunciato il capo negoziatore Ue Michel Barnier . L'accordo è "completo" su diritti dei ...

Brexit - Barnier : accordo su transizione : 13.30 Trovato "un accordo anche sul periodo di transizione di durata limitata" per la Brexit. Lo ha annunciato il capo negoziatore Ue Barnier, sottolineando che i cittadini Ue entrati in Gb durante la transizione avranno gli stessi diritti di chi è arrivato prima della Brexit. Londra non avrà voce in capitolo su nessuna decisione, dovrà rispettare tutti gli obblighi Ue ma godrà anche dei benefici che ne derivano, incluso il mercato interno. ...

Brexit - trattativa Barnier-May in crisi : 16.20 La bozza, presentata stamane dal capo negoziatore europeo Michel Barnier, per la Brexit, cita anche la permanenza dell'Irlanda del Nord nell'unione doganale,come soluzione per mantenere aperto il confine con la Repubblica d'Irlanda e dunque in futuro tra GB e Ue. Per Barnier si tratta di patti concordati in dicembre. Ma per la premier May inserire la sola Irlanda del Nord in area comune allineata alla normativa europea è "irricevibile" ...

Brexit - Barnier : «Irlanda dell’Nord nell’Unione doganale». Stop di May : Bruxelles ha proposto che per risolvere la controversa questione irlandese è necessario mantenere «una coerenza regolamentare» tra la Repubblica d’Irlanda e l’Irlanda del Nord, in linea con un accordo tra Londra e Bruxelles raggiunto in dicembre. La proposta ha suscitato numerose critiche nel Regno Unito, a conferma di un negoziato difficilissimo...

Brexit : Barnier - 'il tempo stringe' : ANSA, - BRUXELLES, 27 FEB - Al Consiglio affari generali "abbiamo fatto il punto in modo oggettivo per vedere dove siamo, a tre settimane e mezzo dal Consiglio europeo e in un momento in cui il tempo ...

Brexit - Barnier : 'Il tempo stringe - sono preoccupato' : Poi, rivolgendosi al mondo degli affari nella sede londinese di Bloomberg, ha non ha mancato di criticare di fatto la Confindustria del Regno per l'inedita apertura di credito concessa ieri sul tema ...

Brexit - transazione soft per nulla scontata. Barnier : Londra accetti le regole : Teleborsa, - La posizione intransigente del premier britannico Theresa May , potrebbe portare a una rottura delle trattative. A lanciare l'allarme è il capo negoziatore dell'Unione europea per la ...

Brexit - Barnier avverte Londra : non dia per scontata la transizione : BRUXELLES – Il negoziato tra Londra e Bruxelles sull'uscita del Regno Unito dall’Unione attraversa un momento morto, drammaticamente pericoloso per il futuro delle trattative e per gli...

Brexit - transazione soft per nulla scontata. Barnier : Londra accetti le regole : La posizione intransigente del premier britannico Theresa May , potrebbe portare a una rottura delle trattative. A lanciare l'allarme è il capo negoziatore dell'Unione europea per la Brexit , Michel ...

Brexit : Barnier - transizione soft non è per nulla scontata : L'accordo su una transizione soft non è per nulla scontato e le posizioni intransigenti dell'esecutivo May potrebbero portare a una rottura. Lo ha affermato oggi il capo negoziatore dell'Unione ...

Brexit - Barnier - UE - attacca Londra : transizione soft non è scontata : Affondo dell'Unione Europea sul capitolo Brexit. Il capo negoziatore dell'Unione europea per la Brexit, Michel Barnier, non ha usato mezzi termini oggi per far capire a Londra che l'accordo su una ...