Brexit | accordo UE-Regno Unito | intesa su periodo transizione fino a dicembre 2020

Brexit in progress. C'è l'accordo su addio e transizione. Resta il nodo Irlanda : "Abbiamo un testo legale" di accordo di addio per la Brexit che copre "la maggior parte delle questioni". Lo ha annunciato il capo negoziatore Ue Michel Barnier. l'accordo è "completo" su diritti dei cittadini e conto del divorzio. Resta invece da chiudere la questione irlandese. "È una tappa decisiva ma Resta una tappa", ha avvertito Barnier.È stata trovata "un'intesa anche sul periodo di transizione di durata limitata" per ...

C’è una bozza di accordo su Brexit : L'hanno annunciato i negoziatori europei e britannici, e contiene una soluzione al problema dei cittadini europei che vivono nel Regno Unito The post C’è una bozza di accordo su Brexit appeared first on Il Post.

Brexit - Barnier : accordo su transizione : 13.30 Trovato "un accordo anche sul periodo di transizione di durata limitata" per la Brexit. Lo ha annunciato il capo negoziatore Ue Barnier, sottolineando che i cittadini Ue entrati in Gb durante la transizione avranno gli stessi diritti di chi è arrivato prima della Brexit. Londra non avrà voce in capitolo su nessuna decisione, dovrà rispettare tutti gli obblighi Ue ma godrà anche dei benefici che ne derivano, incluso il mercato interno. ...

Brexit - May : Accordo difficile - nessuno sarà pienamente soddisfatto : Teleborsa, - Difficilmente le trattative commerciali sulla Brexit soddisfaranno pienamente le parti. Ne è convinta la Premier britannica Theresa May che, nell'atteso discorso alla Mansion House nella ...

Brexit - May : "Accordo difficile - nessuno sarà pienamente soddisfatto" : Difficilmente le trattative commerciali sulla Brexit soddisfaranno pienamente le parti. Ne è convinta la Premier britannica Theresa May che, nell'atteso discorso alla Mansion House nella City ...