Brasile | marcia nella favela per Marielle Franco “Omicidio per silenziare critiche

(Di lunedì 19 marzo 2018) Erano in migliaia ai suoi funerali, e sono ancora in tanti a scendere in strada per ricordarla. Anchesuada Maré, a Rio de Janeiro, dove viveva, oltre duemila persone hanno sfilato per chiedere giustizia per l’assessora e attivista per i diritti civili, 38enne, assassinata insieme al suo autista da almeno due sicaricittà brasiliana. E mentre la polizia segue la pista dell’omicidio, Tv Globo ha rivelato nei giorni scorsi che i proiettili usati per ucciderli provenivano da un lotto venduto dall’azienda Cbc alla polizia federale di Brasilia nel 2006. Oltre al corteoda Maré, diverse altre manifestazioni si sono svolte nei giorni scorsi e altre sono in programma con lo slogan ‘vive’ o ‘presente’. “La voce dinon sarà zittita”, scandiva un leader della. Donna ...