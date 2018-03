Boxe | José Ramirez è il nuovo campione del mondo WBC dei superleggeri

Blastingnews

(Di lunedì 19 marzo 2018) José Carlosè ildeldei #pesiversione WBC. L'imbattuto pugile statunitense ha sconfitto il connazionale Amir Imam ai punti al termine di un match intenso disputato sul ring del Madison Square Garden di New York. Il titolo era stato lasciato vacante da Terence Crawford che combattera' contro Jeff Horn per il titolo iridato dei pesi welter versione WBO il match era in programma il 14 aprile, ma è stato posticipato a causa di un infortunio in allenamento di Crawford, ndr. Sempre in questo fine settimana si sono disputati altri due match mondiali VIDEO a Kobe, in Giappone. Nel primo Ryuya Yamanaka ha conservato la cintura dei pesi paglia versione WBO battendo per ritiro dopo otto riprese il messicano Moises Calleros. Nell'altro combattimento, il venezuelano Carlos Canizales è diventato iltitolare della corona mondiale VIDEO ...