Borse Asia contrastate dopo voto Russia

Borse Asia incerte su dazi - Tokyo debole : ANSA, - MILANO, 16 MAR - I mercati Asiatici e dell'area del Pacifico hanno chiuso la settimana con una seduta incerta, anche per le preoccupazioni della guerra commerciale globale ipotizzabile dopo i ...

Ancora vendite sulle Borse asiatiche : Teleborsa, - Prevale il segno meno tra le principali Borse asiatiche , Ancora una volta zavorrate dai timori per una guerra commerciale alla luce della politica protezionistica voluta dal Presidente statunitense Donald Trump . A Tokyo l'indice Nikkei ha ceduto mezzo punto percentuale a 21.676 punti , +0,12%, mentre il più ampio Topix ha limato lo 0,...

Borse asiatiche : chiusura in lieve aumento per Tokyo : Sullo sfondo resta lo scandalo politico che ha indebolito il primo ministro giapponese e la politica protezionista del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ricevi aggiornamenti su Nikkei ...

Borse asiatiche ancora incerte. Tokyo recupera sul finale : Teleborsa, - Altra seduta incerta per le Borse asiatiche , che hanno risentito della chiusura debole di Wall Street, sempre sulle preoccupazioni di una svolta protezionistica nel commercio mondiale. I ...

Borse asiatiche positive grazie al sostegno di Wall Street : Teleborsa, - Finale al rialzo per le principali Borse asiatiche sostenute dai dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti pubblicati venerdì, che hanno evidenziato un aumento dei posti di lavoro, ...

Tokyo e Borse asiatiche archiviano con il segno più : Mentre oggi 8 marzo ha inizio la riunione della Bank of Japan , i mercati festeggiano la buona notizia che l'economia giapponese è cresciuta più delle previsioni . Tra le borse cinesi , segno più per ...

Finale negativo per le Borse asiatiche : Seduta in ribasso per i mercati asiatici dopo il Finale piatto di Wall Street , con gli investitori che stanno valutando l'impatto delle dimissioni del principale consigliere economico del presidente ...

Borse asiatiche in rosso - Tokyo -0 - 66% : Lo scenario globale è inoltre appesantito dai timori di una Federal Reserve più aggressiva del previsto nella politica monetaria tanto da far temere ben quattro rialzi dei tassi nel corso del 2018 e ...

Le Borse asiatiche avviano l'ottava in retromarcia : Avvio di ottava in rosso per i principali listini asiatici . Gli investitori hanno optato per la cautela in scia all' esito incerto delle elezioni politiche in Italia e alle stime sulla crescita della ...