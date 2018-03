Bomba Fano | verifiche per brillamento

Quando sarà fatta brillare la Bomba trovata a Fano. L’allerta della Guardia Costiera : L'ordigno rinvenuto mercoledì sulla spiaggia di Sassonia ora si trova in fondo al mare a due miglia dalla costa. Il sindaco Massimo Seri: "I palombari della Marina effettueranno l'operazione se le condizioni meteo lo permetteranno".Continua a leggere

Storia di una Bomba : Fano - 13 marzo 2018 - foto : L'ordigno disinnescato dai Genieri ha richiesto l'evacuazione di 23mila cittadini. Il 10 giugno 1944 la stessa zona fu violentemente bombardata dagli americani prima della liberazione di Fano

Fano - Bomba sarà fatta brillare in mare : 19.24 sarà fatta brillare in mare lunedì 19 marzo la bomba rinvenuta il 13 marzo sulla spiaggia di Sassonia di Fano, durante i lavori di costruzione di uno scolmatore a mare. Lo annuncia il sindaco Massimo Seri. "I palombari della Marina Militare - ha detto il sindaco -effettueranno la delicata operazione se le condizioni del mare lo permetteranno".

Bomba Fano : sindaco - brillamento in mare : ANSA, - Sarà fatta brillare in mare lunedì 19 marzo la Bomba rinvenuta il 13 marzo sulla spiaggia di Sassonia di Fano, durante i lavori di costruzione di uno scolmatore a mare. La notizia viene dal ...

Bomba A FANO DISINNESCATA IN MARE/ Ordigno Seconda Guerra Mondiale : la gente torna a casa - riprendono i treni : BOMBA a FANO, Ordigno della Seconda Guerra Mondiale disinnescato e portato in MARE, sindaco: "Cessato allarme". Ecco quando esploderà la BOMBA inglese con 255 chili di tritolo

Fano - ordigno bellico sul lungomare. “Il pericolo è cessato - la Bomba è a due miglia al largo di Fano” : Il pericolo è cessato, l’ordigno è a due miglia al largo della città. Fano tira un sospiro di sollievo dopo la scoperta e le operazioni di rimozione di un ordigno bellico carico di oltre 225 chili di tritolo che era stato trovato in cantiere dll’Aser, sul lungomare Sassonia. La bomba è stata imbragata e trasportata in acqua, al largo della costa, e resterà in mare almeno 144 ore ovvero il tempo massimo per l’eventuale esplosione, ...

Fano - portata in mare la Bomba che ha fatto evacuare 23mila presone : Roma, 14 mar. , askanews, E' stato neutralizzato e rimosso la scorsa notte l'ordigno della Seconda guerra mondiale trovato a Fano , Pesaro-Urbino, durante i lavori sul Lungomare Sassonia. L'operazione ...

Fano : Bomba trasportata in mare : E’ stato neutralizzato, rimosso, trasportato in mare aperto e messo in sicurezza l’ordigno bellico della seconda guerra mondiale ritrovato durante i lavori in corso sul lungomare Sassonia, a Fano, in un cantiere aperto per i lavori di prolungamento degli scolmatori a mare e innescato accidentalmente durante le escavazioni. Ora i palombari della Marina militare attenderanno le 144 ore previste dal ritardo pirico di costruzione ...

Cessato l'allarme a Fano : rimossa la Bomba - evacuati in 23mila : Roma, 14 mar. , askanews, E' stato neutralizzato e rimosso la scorsa notte l'ordigno della Seconda guerra mondiale trovato a Fano , Pesaro-Urbino, durante dei lavori sul Lungomare Sassonia. L'...

Fano - Bomba trasportata in mare : E' stato neutralizzato, rimosso, trasportato in mare aperto e messo in sicurezza l'ordigno bellico della seconda guerra mondiale ritrovato durante i lavori in corso sul lungomare Sassonia, a Fano, in ...

Fano - rimossa all’alba la Bomba innescata per errore. Il sindaco : “Cessato allarme” : Circa 23000 persone a Fano, nelle Marche, hanno dovuto lasciare le loro case dopo il ritrovamento di una bomba della Seconda guerra mondiale che era stata innescata accidentalmente. Stamane l’ordigno è stato rimosso dagli artificieri dell’Esercito. Le scuole restano chiuse.Continua a leggere

Cessa l’allarme a Fano : Bomba trasferita in mare - la città è fuori pericolo : 1/3 ...