Bilancia commerciale italiana in deficit a gennaio : Teleborsa, - Inizio di anno con il segno meno per la Bilancia commerciale italiana. A gennaio 2018 il saldo commerciale dell'Italia con il resto del mondo è in deficit per 87 milioni di euro rispetto ...

Zona Euro - la Bilancia commerciale scala le marce a gennaio : Teleborsa, - In forte calo il surplus commerciale dell'EuroZona a gennaio . Nel mese in esame l'attivo è pari a 3,3 miliardi di Euro, in discesa rispetto ai 25,4 miliardi del mese precedente e ...

Giappone : a febbraio Bilancia commerciale in attivo di 3 - 4 miliardi di yen : Teleborsa, - Si riduce il surplus della bilancia commerciale del Giappone. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone , MOF , , nel mese di febbraio, la bilancia commerciale ha registrato un ...

Usa-Cina : Washinton chiede a Pechino riduzione di 100 miliardi di dollari del disavanzo della Bilancia commerciale : La richiesta sarebbe stata presentata la scorsa settimana a Washington a Liu He, il principale responsabile della politica economica della Cina. Liu ha replicato che è nell'interesse della Cina ...

Eurozona - Bilancia commerciale dicembre scende 25 - 4 miliardi : Teleborsa, - Nel mese di dicembre, il surplus è pari a 25,4 miliardi di euro, in calo rispetto ai 26,3 miliardi del mese precedente e al di sotto dei 30,2 miliardi stimati dal consensus. A dicembre ...

Regno Unito - si amplia il deficit della Bilancia commerciale : Si amplia il deficit della bilancia commerciale dei beni della Gran Bretagna, che si attesta a dicembre a 13,58 miliardi di sterline rispetto al passivo rivisto di 12,46 miliardi registrato nel mese ...

Germania - a dicembre cala il surplus della Bilancia commerciale : Teleborsa, - cala il surplus della bilancia commerciale tedesca. A dicembre, l'avanzo commerciale destagionalizzato si è attestato a 21,4 miliardi di euro, rispetto all'attivo di 22,3 miliardi del ...

Stati Uniti - cresce il deficit nella Bilancia commerciale dei beni : Negli Stati Uniti aumenta oltre attese il disavanzo nella bilancia commerciale dei beni a dicembre . Il deficit si è attestato infatti a 71,6 miliardi , in crescita di 1,6 miliardi (+2,3%) rispetto ai ...

Giappone - delude la Bilancia commerciale di dicembre : (Teleborsa) - Si riduce il surplus della bilancia commerciale del Giappone . Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF) , nel mese di dicembre la bilancia commerciale ha registrato un ...