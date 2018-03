optimaitalia

: #BiancaAtzei all'#Isola dei Famosi 2018 conquista i bookmaker: è lei la favorita alla vittoria finale?… - OptiMagazine : #BiancaAtzei all'#Isola dei Famosi 2018 conquista i bookmaker: è lei la favorita alla vittoria finale?… - all_music_it : Bianca Atzei all’Isola dei Famosi 2018 conquista i bookmaker: è lei la favorita alla… - nickconte92 : Daje Bianca ?? #isola I professionisti scommettono sulla vittoria di Bianca Atzei -

(Di lunedì 19 marzo 2018)all'Isola deiha davvero dato tutto. Poco meno di due mesi fa annunciava la sua partenza via social spiegandone bene le cause che l'hanno portata a questa decisione e confermando che in gran parte era per via della fine della sua storia con Max Biaggi.Il centauro tace anche se più volte, anche poco velatamente, si è detto contrario a sorprese, chiarimenti e incontri con la, almeno adesso che si trova nel programma, mentre quest'ultima ha affrontato il suo dolore e, forse, lo ha messo da parte in questi ultimi giorni.all'Isola deiha trovato un amico in Jonathan e una fedele alleata in Alessia Mancini e i tre insieme sembrano destinati ad arrivare sino in finale. Anche isi sono accorti di questa sua crescita e dell'affetto che il pubblico ha dimostrato per lei tanto da modificare anche le quotazioni dando la ...