Beyoncé | la piccola Blue Ivy collezionista d' arte e icona di stile a soli 6 anni

(Di lunedì 19 marzo 2018) Figlia d'? Non solo.Ivy Cr, figlia della popstar Beyoncé e Jay Z, a 6è giàd'e copia lodi mamma Queen Bey. La bambina, infatti, è apparsa in prima fila all'evento di beneficenza organizzato dalla nonna Tina Lawson, il Wearable Art Gala a Los Angeles.Blu Ivy ha alzato l'offerta da 17mila a 19mila dollari per un quadro firmato Sidney Poitier senza riuscire ad aggiudicarselo, ma è non è rimasta di certo a bocca asciutta: sono diventati suoi alcuni libri di legge e medicina del valore di 10mila dollari ed un paio di orecchini di Lorraine Schwartz, aggiudicati per la cifra di 17mila dollari.and bey at the wearable art gala!Un post condiviso daIvy Cr (@ivy.cr) in data: Mar 18, 2018 at 4:30 PDTEppure a far parlare dell'erede della coppia non sono state solo le ricche offerte d'asta, ...