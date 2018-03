Beyoncé | a soli 6 anni | Blue Ivy ha puntato 19mila dollari a un’asta

news.mtv

: Hai acquistato i biglietti del Tour in Italia di #JayZ e #Beyonce?Raggiungi lo Stadio San Siro e lo Stadio Olimpico… - team_world : Hai acquistato i biglietti del Tour in Italia di #JayZ e #Beyonce?Raggiungi lo Stadio San Siro e lo Stadio Olimpico… - 29x06 : RT @team_world: Hai acquistato i biglietti del Tour in Italia di #JayZ e #Beyonce?Raggiungi lo Stadio San Siro e lo Stadio Olimpico con i P… - MeHugIdols : RT @team_world: Hai acquistato i biglietti del Tour in Italia di #JayZ e #Beyonce?Raggiungi lo Stadio San Siro e lo Stadio Olimpico con i P… -

(Di lunedì 19 marzo 2018)Ivy è già una collezionista d’arte! La nonna della bimba, Tina Lawson, ha organizzato l’evento di beneficenza Wearable Art Gala a Los Angeles e la piccola era ovviamente in prima fila con mammae papà Jay-Z. Oltre a sfoggiare un outfit dorato incredibile, abbinato a quello di Queen Bey,Ivy – che ha sei– haforte per aggiudicarsi un quadro di Sidney Poitier.and bey at the wearable art gala! A post shared byIvy Carter (@ivy.carter) on Mar 18, 2018 at 4:30am PDT La bimba ha combattuto alzando l’offerta da 17mila a, ma all’ultimo è stata battuta da un altro partecipante per 20mila. Lool…Ivy is about to buy all the Artworks at the auction. She must have been listening to JayZ’s tracks about Basquiat and investing in Art. pic.twitter.com/Nd0pFrA16z — R. ...