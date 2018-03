Beppe Grillo e il manifesto del nuovo M5S | Finita l' epoca dei vaffa | ma niente

blogo

: Tutti vogliono vivere felici, ma quando si tratta di veder chiaro cos’è che rende felice la vita, sono avvolti... - beppe_grillo : Tutti vogliono vivere felici, ma quando si tratta di veder chiaro cos’è che rende felice la vita, sono avvolti... - beppe_grillo : Questa tecnologia cambierà la nostra vita per sempre. #blockchain - riotta : Caro Pinocchio-Pd noi siamo il Gatto e la Volpe, dai nostri giornali e talk show abbiamo un solo consiglio per te:… -

(Di lunedì 19 marzo 2018)e ildel “” Movimento 5 Stelle: in un’intervista al quotidiano La Repubblica, il cofondatore di quello che è attualmente il primo partito in Italia, conferma la metamorfosi che è ormai sotto gli occhi di tutti da tempo. Da movimento di protesta e di piazza, i “grillini” si sono trasformati in movimento di palazzo, capace di cercare alleanze e dialogare con le altre forze in campo, ma guai a fare inciuci come la vecchia politica, ammonisce il leader carismatico del M5S. "L'dei, ma quella degli inciuci non comincerà", diceche però afferma di non voler parlare di politica, quantomeno non in senso stretto. Questa settimana prende ufficialmente il via la XVIII legislatura con la registrazione dei nuovi eletti e l’imminente inizio delle consultazioni, che il Capo dello Stato Mattarella avvierà solo dopo l’elezione dei presidenti ...