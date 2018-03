Beppe Grillo dà il suo benestare a intese di Governo | Siamo un po' democristiani

huffingtonpost

: Tutti vogliono vivere felici, ma quando si tratta di veder chiaro cos’è che rende felice la vita, sono avvolti... - beppe_grillo : Tutti vogliono vivere felici, ma quando si tratta di veder chiaro cos’è che rende felice la vita, sono avvolti... - beppe_grillo : Questa tecnologia cambierà la nostra vita per sempre. #blockchain - NicolaMorra63 : Credo che su queste riflessioni, su queste idee, si debbano costruire un'idea di umanità, di civiltà, di paese ben… -

(Di lunedì 19 marzo 2018)sembra felice di non dover dare una risposta. M5S e Lega, si può fare? "Vi conosco, una smorfia e tirate le conclusioni" dice a Repubblica il fondatore del Movimento 5 Stelle, in veste di comico nei camerini del suo spettacolo Insomnia. "Io non capisco più cosa è vero e cosa finto, se sono ancora il padre spirituale di un movimento oppure no. Non mollo, ma adesso un capo politico c'è e certe risposte deve darle lui". Tocca a Luigi Di Maio, maun'idea su come debba comportarsi il Movimento in questa fase ce l'ha chiara, anche se comincia con un discorso più generale."Io sono come una prostituta in una città senza marciapiedi: non so dove collocarmi. E il mio problema, anche prima del 4 marzo, è sempre stato non digerire. Così non dormo e non mi resta che pensare, pensare, da solo con me stesso. E dico che adesso ...