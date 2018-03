Benevento-Cagliari 1-2 | l’insostenibile leggerezza dell’essere tifosi giallorossi

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 marzo 2018) Sappiamo bene come la vita del tifoso non sia una vita semplice poiché lo stato d’animo del supporter è irrimediabilmente condizionato dai risultati della domenica. Il dì di festa può diventare dì di catastrofe, i pomeriggi domenicali più mesti di quanto per loro natura già non siano e i lunedì mattina preda di incontrollabili disturbi dell’umore. Lo stadio, la pioggia, il seggiolino bagnato, il pullman, la trasferta, il vento, le file, il sole in faccia, le prime comunioni allo stesso orario della partita, Sky-go che non funziona, i telefoni che non prendono, le partite contro l’Inter col commento di Beppe Bergomi: insomma ci vuole il fisico. Ma la vita del tifoso del– concedetemelo – quest’anno è senza dubbio la più ardua di tutte, caratterizzata da repentini e diffusi stravolgimenti emotivi in base ai quali dalla gioia pura si passa in trenta secondi (e ...