BEAUTIFUL Anticipazioni 20 marzo | Steffy viene accusata di tentato omicidio?

Anticipazioni BEAUTIFUL trama puntate 26-31 marzo 2018 : scontro senza precedenti tra Eric e Ridge! : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 26 marzo a venerdì 31 marzo 2018: Sally non sa che con Thomas è finita! scontro tra Ridge ed Eric! Anticipazioni Beautiful: Eric chiede a Ridge di sparire dalla sua vita! Thomas decide di lasciare Sally, mentre Caroline, dopo la bugia di Bill, è distrutta e … Appassionanti più che mai sono i prossimi episodi della soap statunitense! Le Anticipazioni ...

BEAUTIFUL - anticipazioni americane e trame future marzo 2018 : Bill accusa Ridge di averlo sparato? : Le anticipazioni americane di marzo 2018, di Beautiful naturalmente, si concentrano su chi avrà sparato a Bill Spencer, ma pare che lui si sveglierà molto presto nelle trame future e farà delle accuse verso Ridge! Gli spoiler per ora non aggiungono altri particolari sulla questione, ma prima di stabilire se davvero sarà stato Ridge a sparare a Bill c'è da prendere in considerazione il fatto che Spencer potrebbe approfittare della situazione per ...

BEAUTIFUL : le trame dal 19 al 24 marzo 2018 – Anticipazioni : Beautiful, la soap opera statunitense, approdata in Italia dal 1990 (su Rai2, e dal 1994 passata a Canale5), continua tutt’oggi ad andare in onda con grande successo con la messa in onda dal lunedì al sabato dalle 13:40 alle 14:10. Beautiful | Le trame della settimana dal 19 al 24 marzo 2018 Eric e Quinn hanno una discussione e, nonostante l’uomo le abbia chiaramente detto di volere […] L'articolo Beautiful: le trame dal 19 al ...

BEAUTIFUL : in PAM c’è qualcosa che non va - anticipazioni americane : Come già riportatovi, nelle prossime puntate americane di Beautiful le indagini sul tentato omicidio di Bill Spencer punteranno in direzione di Ridge Forrester, tuttavia il mistero che ruota attorno all’attentato resta ancora senza risposte. Chi ha sparato all’editore? Già nei prossimi episodi USA la narrazione tornerà a toccare personaggi che sono stati coinvolti più tardivamente nella complessa vicenda “ad ombrello” ...

BEAUTIFUL - anticipazioni americane : Thomas torna a Los Angeles e chiede perdono a Sally : Graditissimo ritorno in questo periodo, per i fans americani di The Bold and The Beautiful! Nella soap opera è tornato Pierson Fodé, che da il volto al bel Thomas Forrester. Come sappiamo, l’attore ha detto addio a Beautiful diverso tempo fa, preferendo dedicarsi ad altri progetti lavorativi. Dopo alcuni mesi di assenza, però, è tornato nel cast, purtroppo solo temporaneamente. Vediamo il motivo di questo rientro a sorpresa, e quale ruolo ...

BEAUTIFUL - anticipazioni americane : STEFFY litiga con BROOKE e HOPE? : Serenità familiare agli sgoccioli? Le anticipazioni per le puntate americane di Beautiful sembrano suggerire che i più distesi e maturi rapporti all’interno del nucleo familiare di Ridge Forrester stiano per subire qualche scossone che ha il sapore dei “periodi passati”. La figlia dello stilista, STEFFY Spencer, avrà infatti delle conversazioni non proprio piacevoli con la matrigna BROOKE e la sorellastra Hope. I motivi? Sempre ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di sabato 17 e lunedì 19 marzo 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 17 e lunedì 19 marzo 2018: Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Liam (Scott Clifton) si precipitano da Quinn (Rena Sofer), la quale li ha avvisati della scomparsa di Eric (John McCook). Quinn pensa che il marito si trovi con Sheila (Kimberlin Brown) e teme anche che la Carter sia armata… In effetti, Sheila si sta occupando di Eric e, nel momento in cui Steffy e Liam giungono all’albergo ...

BEAUTIFUL : RIDGE sarà arrestato??? Anticipazioni americane : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, RIDGE Forrester apprenderà da Thomas l’inganno di cui, mesi prima, il figlio è stato vittima a causa di Bill Spencer. Le Anticipazioni per ora non chiariscono quale sarà la posizione dello stilista verso il ruolo giocato dall’ex moglie Caroline nella bugia, ma affermano che le nuove informazioni non faranno altro che accrescere il suo astio nei confronti dell’editore. Tale astio ...