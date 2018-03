B&B Italia | Armin Broger nuovo amministratore delegato

calcioweb.eu

: Pesante ma necessaria Matteo mi sono svegliato dopo un incubo: tu, Bagnai e Borghi che discutevate delle finanze de… - CarloCalenda : Pesante ma necessaria Matteo mi sono svegliato dopo un incubo: tu, Bagnai e Borghi che discutevate delle finanze de… - sechesi : 'Le nostre bandiere non seguono il vento ma l'appartenenza che ci lega in eterno... Dieci battaglie da conquistare.… - VRRidersAcademy : Race Moto3 #QatarGP ?? @_Nicco23 P4 ???? @M16NO P10 ???? @Marco12_B P14 a seguito di una caduta durante l'ultimo giro ??… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Milano, 19 mar. (AdnKronos) –è stato nominatodi B&B, gruppo leader nell’arredo di design di alta gamma.“entra in B&B– si legge in una nota – con l’obiettivo di rafforzare la presenza globale del gruppo cui fanno capo i marchi B&Be Maxalto e, dal 2016, la maggioranza di Arclinea, azienda leader nelle cucine high-end”., 56 anni, ha avuto un’esperienza di management internazionale acquisita in ruoli di vertice in aziende come McGregor Fashion Group di cui è stato Ceo, Levi Strauss, dove ha ricoperto la carica di presidente Emea, e Tommy Hilfiger, dove è stato Chief Operating Officer. Precedentemente ha maturato esperienze in The Walt Disney Company, Diesel e Bain & Company. Nel ruolo di Ceo di B&Bsubentra a Giorgio Busnelli, che ...