Basket - Semifinale EuroCup : Lokomotiv Kuban-Reggio Emilia. Orario d’inizio e come vedere in tv gara-1. Il programma completo : Dopo la fantastica serie dei quarti di finale contro lo Zenit San Pietroburgo, la Grissin Bon Reggo Emilia affronterà nuovamente una squadra russa nelle semifinali di EuroCup. Questa volta l’avversaria della squadra di coach Menetti se la vedrà con il Lokomotiv Kuban. I russi hanno il vantaggio del fattore campo e, dunque, domani cominceranno la serie in casa. Una gara-1 assolutamente fondamentale per Reggio Emilia, che in caso di vittoria ...

Basket - EuroCup 2018 : Reggio Emilia da sogno! Zenit battuto in gara-3 : è semifinale! : Il sogno di Reggio Emilia continua. gara-3 contro lo Zenit è stata un capolavoro, tattico, di cuore, grinta e sudore. I ragazzi di Max Menetti hanno lasciato tutto sul parquet, resistendo alla corazzata russa e prevalendo in un finale per cuori forti. Il 105-99 finale premia così Reggio, per la prima volta in semifinale di EuroCup. È stata la partita dei due Wright, Chris e Julian, con 25 e 21 punti rispettivamente. Ma Reggio è la squadra di ...

Diretta/ Ravenna Fortitudo Bologna info streaming video e tv : la semifinale di Coppa (Basket A2 Est) : Diretta Ravenna Fortitudo Bologna, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Al Pala De André immediata rivincita di Coppa Italia(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 15:22:00 GMT)

LIVE Coppa Italia Basket - Semifinale Red October Cantù- Germani Brescia in DIRETTA : derby lombardo con in palio la finale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cantù-Brescia, sfida valevole per le semifinali delle Final Eight di Coppa Italia. La Red October è reduce dall’incredibile vittoria nei quarti di finale nel derby contro l’Olimpia Milano, con i brianzoli che si sono imposti 105-87. Una prestazione offensiva clamorosa per il miglior attacco del campionato, che ha dominato una delle grandi favorite fin dal primo quarto, nonostante le pesanti ...

Basket - semifinale Final Eight Coppa Italia : Cremona-Torino 87-92. Fiat in finale : Cremona-Torino 87-92 d.t.s. , 22-12, 40-40; 61-55; 80-80, Torino riemerge dal momento di mille difficoltà e porta a casa la qualificazione alla Finale di Coppa Italia. Cremona si arrende all'overtime ...

LIVE Coppa Italia Basket - Semifinale Vanoli Cremona-FIAT Torino in DIRETTA : a caccia del primo posto in finale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima delle due semifinali valide per le Final Eight della Coppa Italia di Basket 2018 tra Vanoli Cremona e FIAT Torino. La Vanoli è uscita vincente, contro pronostico, dal suo quarto di finale con la Sidigas Avellino, al termine di una partita tirata fino alla fine nella giornata di giovedì. Torino, invece, ha superato l’Umana Reyer Venezia in una partita molto particolare, in cui ha preso un ...

Coppa Italia Basket : Brescia-Virtus Bologna 97-83. I lombardi affronteranno Cantù in semifinale.

Basket - Final Eight Coppa Italia 2018 : la Virtus perde Alessandro Gentile e si scioglie. Brescia vince e va in semifinale : È la Leonessa Brescia la quarta semiFinalista della Final Eight della Coppa Italia 2018. La squadra di Andrea Diana ha battuto la Virtus Bologna per 97-83 e domani si giocherà l’accesso alla Finale contro Cantù. Una qualificazione arrivata dopo una partita ben giocata, in cui le V nere, per l’occasione vestite di giallo, hanno provato ad opporre resistenza ma le cui speranze si sono spente quando il muscolo di Alessandro Gentile si è ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2018 : Cantù demolisce Milano nel derby e vola in semifinale : Continuano le sorprese nelle Final Eight di Coppa Italia 2018. Dopo le sconfitte di ieri di Avellino e Venezia, arriva anche quella di Milano ed è assolutamente clamorosa per le sue proporzioni. La Red October Cantù domina il derby e travolge l’Olimpia 105-87 al termine di una partita dominata fin dal primo quarto. Prestazione scintillante dei brianzoli, che sfondano il muro dei cento punti e si confermano il miglior attacco del campionato ...

Basket - Coppa Italia Rich non basta ad Avellino - in semifinale va Cremona : FIRENZE - Cremona è la prima semifinalista della Final Eight di Coppa Italia di Basket scattata al 'Nelson Mandela forum' di Firenze. La formazione di Meo Sacchetti ha battuto , 89-82, , a sorpresa, ...